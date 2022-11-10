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艋舺青山宮遶境來了！13日起連3天　萬華交通管制看這裡

▲▼青山宮遶境活動將在13日舉辦，活動為期3天。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲青山宮遶境活動將在13日舉辦，活動為期3天。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境，預定2022年11月13日至15日為期3天，因選舉將至，恐有許多政治人物、候選人到場，總統蔡英文、北市市長柯文哲等人也將出席，北市警方將進行交通管制，另因10月20日才發生槍擊挾持人質事件，北市警方也將高規格派出警力維安。

警方表示，2022年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動，預定於2022年11月13日至15日(共3天)舉行，轄區萬華分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍之交通秩序，將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施。

一、11月12日(星期六)15時至22時淡1號(桂林)疏散門管制機慢車往北、淡3號(延平)疏散門管制機慢車往南，預估萬華區環河南路車流量將增加，建議用路人改道中華路。

二、​11月13日(星期日)14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。
2. 「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3. 「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。
(2) 16時起至21時止，於「環河南路、和平西路」視狀況提早或延後管制環河南路往北，車輛改道和平西路。
(3) 實施彈性交通管制範圍:長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷(均含)以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段(均含)以東，中華路一段、東園街、中華路二段(均不含)以西，成都路(不含)以南，所圍區域。

三、​11月14日(星期一)14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。
2. 「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3. 「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

15時起至19時止，視狀況提早或延後必要時管制「和平西路、康定路口」往東，車輛改道康定路。

17時起至20時止，視狀況提早或延後必要時於「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制往漢口街東，往東車輛改道忠孝西路。

實施彈性交通管制範圍:艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷(均含)以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段(均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)以西，忠孝西路2段(南側含)以南，所圍區域。

四、​11月15日(星期二)

(1) 管制時段：17時至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「和平西路、康定路口」管制往東，往北車輛改道康定路、環河南路。
2. 「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。
3. 「環河高架管制下桂林路匝道」，環河快速道路延後往南至西藏路匝道下。

(2) 管制時段：17時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。
2. 「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。
3. 「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

(3) 實施彈性交通管制範圍: 環河南路3段、西藏路、和平西路(均含)以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 (均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)、西園路2段(含)以西，漢口街二段(不含)以南。

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