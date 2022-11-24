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社會 社會焦點 保障人權

「一代廟會傳奇」隕落！重機後載15歲少年雙亡　青山宮發文哀悼

記者蔡佩旻、莊智勝、劉人豪／綜合報導

雲林縣北港鎮昨(23日)上午9時30分發生死亡車禍，大貨車左轉時，一輛雙載紅牌重機閃避不及失控自摔、滑進大貨車輪下，由於2人均未戴安全帽頭部遭輾，送醫雙雙不治。而陳姓騎士的身分也曝光，是知名廟宇萬華青山宮顧問，也有著「一代廟會傳奇」的封號，青山宮也在臉書發文：「不捨祢的離世，願隨尊王、媽祖婆修行」。

▲▼雲林北港車禍，重機撞貨車2死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港車禍，重機騎士與乘客雙亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林警方調查，62歲的劉姓男子駕駛營業大貨車沿155線公路，由北向南行駛欲左轉，騎士陳柏陽載15歲李姓少年沿155線公路由南向北直行，陳柏陽因來不及閃避當場自摔，並向前滑行捲入大貨車輪下，因2人都沒有戴安全帽，頭部受創嚴重，送醫後仍回天乏術、宣告雙亡。初步了解，肇事的劉姓司機並未酒駕，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

據了解，31歲陳柏陽戶籍在雲林縣水林鄉，現為艋舺青山宮顧問，在台北各大廟會轎班是位很有號召力的人物，後座乘載15歲李姓新北市友人，事發時往四湖方向騎乘，疑似也正要前往廟宇。

▲▼雲林北港重機自摔滑進貨車輪底遭輾斃，死者騎士是萬華青山宮顧問。（圖／翻攝臉書「艋舺青山王」）

▲雲林北港重機自摔滑進貨車輪底釀雙亡，死者騎士是「一代廟會傳奇」萬華青山宮顧問陳柏陽。（圖／翻攝臉書「艋舺青山王」）

青山宮也在臉書發文指出，「感謝本宮顧問 故陳柏陽 君，為青山靈安尊王服務，不捨祢的離世，願隨尊王、媽祖婆修行，一代廟會傳奇～陳柏陽謝謝祢」。

陳柏陽以往也曾在北港朝天宮媽祖出巡遶境時，負責擔任轎班事務，多位成員變成「炮灰人」，他也在臉書分享照片，記錄下這些轎伕們代表勇敢、虔誠、的信仰民俗文化。

北港朝天宮媽祖出巡遶境「北港犁炮」為台灣3大炮之一，媽祖鑾駕出巡場面浩大，陣頭與藝閣隊伍長達4、5公里，所經之處炮火沖天場面震撼，入夜後人聲鼎沸，北港媽祖鑾轎在各種藝陣、藝閣花車前導下，緩緩在市區遶境，經過一天一夜的激情轟炸，地上也炸出成炮屑地毯。

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