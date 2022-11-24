青山宮顧問車禍亡　妻連PO全黑文「天快塌了」...鳳梨留言節哀

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣北港鎮昨(23日)上午9時30分發生死亡車禍，31歲的陳柏陽騎著紅牌重機載李姓少年行經路口時，為閃避左轉大貨車自摔，2人當場遭輾，頭部重創身亡。陳柏陽的妻子昨日晚間悲痛發文，感謝外界湧入的關心，未來會繼續為了小孩堅強，網紅鳳梨（吳泓逸）也在下面留言「節哀」。

▲31歲陳柏陽騎載少年行經路口時，遇見左轉大貨車閃避不及，雙雙遭輾壓身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



回顧案發經過，31歲的陳柏陽騎著紅牌重機載李姓少年沿155線公路由南向北直行時，62歲的劉姓男子駕駛營業大貨車沿155線公路欲左轉，陳柏陽因來不及閃避，當場自摔，連人帶車滑行捲入大貨車輪下，由於2人皆未戴安全帽，頭部受創嚴重，送醫後仍回天乏術、宣告雙亡。

▲▼妻子沉痛發文，網紅鳳梨也來留言哀悼。（圖／翻攝自臉書）



據了解，陳柏陽為台北萬華青山宮的顧問，在台北各大廟會轎班是具有號召力的人物，妻子則是廟會禮生，過去妻子經常在臉書分享一家人的幸福日常，昨日接到噩耗後，她把大頭貼照換成全黑，寫下4字「天快塌了」，又PO出與陳柏陽過去約會的甜蜜合影，「下輩子再當夫妻，好想好想陪你走。」

之後她在限時動態抒發心情「好多好多話來不及對你說」、「明年說好要辦婚宴呢」、「我不敢看祢的照片，也不敢回憶曾經，因為我會一直哭一直哭」、「這夜好難熬」，最新一則貼文是在15小時前，她表示感謝朋友與外界的安慰，預計今天會將老公載回台北，「我會為小孩堅強，這是祂留給我的骨肉，也請大家好好珍惜身邊的人。」貼文引來不少網友替她加油打氣，其中知名網紅鳳梨（吳泓逸）也在下面留言「節哀」。