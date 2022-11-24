戶外免戴口罩確定12月放寬？　薛瑞元：由指揮中心做決定

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情持續趨緩，口罩令第一階段鬆綁政策最快下周宣布，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日接受廣播節目專訪時證實「第一階段會在12月初實施」，屆時室外可免戴口罩，但還是有例外規定。衛福部長薛瑞元今（24）日被問及口罩是否確定在12月放寬？面對跨年人擠人活動該如何處理？他僅回應，「這個由指揮中心做決定。」

▲薛瑞元接受媒體時事訪問。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者隔離天數縮短為5+n、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史等，接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁。

王必勝昨上廣播節目專訪時被問及口罩鬆綁議題，他強調「一定會越來越鬆」！王必勝並分析三大評估指標，第一是「確診狀況」，這一波BA.5疫情從8月底流行到現在確定高峰已過，這方面應該已經OK。

但還有另外兩個層面，王必勝說，包含「醫療量能」，從別的國家經驗看起來，開放口罩或多或少會造成疫情反彈，要看醫療量能在冬季是否可以因應，其次是「冬季其他呼吸道傳染病」，像是流感、呼吸道融合病毒等的流行狀況，如果這些因素都沒有問題，就會做第一階段開放。

王必勝表示，口罩一定會分為兩到三階段鬆綁，第一階段為「室外不戴，室內戴」，但還是有相關規定，比如說室外有非常擁擠場合，像是跨年等活動，這些還要想一下，有時也不想說活動掃興，但防疫和正常生活之間要抓個平衡，「我想大致上12月初，情況沒有改變，會去開放室外口罩免戴」。薛瑞元今被問及此事時並未多做評論，僅表示「這個由指揮中心決定」。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！