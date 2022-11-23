傻眼！大S家銷毀床墊蝦皮賣8000　頂級手工床墊業者：沒聽過這牌

▲大S家銷毀床墊蝦皮一張賣8000，頂級手工床墊業者：沒聽過這牌。（圖／上：翻攝蝦皮、下：記者徐文彬攝）



記者游瓊華／台中報導

今日比縣市長選舉更受關注的莫過於大S前夫汪小菲要報廢的百萬名床，S HOTEL開放媒體採訪拍攝報廢過程，結果被發現，慘被刀割的床墊並非網傳的價值千萬床墊，而是來自英國品牌SLEEPEEZEE。頂級手工床墊業者表示，沒聽過這個牌子，且官網售價約台幣3萬多元。此外，蝦皮購物網也可發現同款床墊，價格只要8000元，連1萬元都不到。

▲S HOTEL公開汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）



業者透露，國內頂級客群購買的精品手工床墊除今天網路盛傳的Hastens外，還有SAVOIR、VISPRING以及知名藝人關之琳曾睡過的DUXIANA等，一張床都是百萬起跳，她未曾聽聞過SLEEPEEZEE，且從《ETtoday新聞雲》直播畫面來看，裡面除了泡棉之外，當中棕色部分推測不是馬毛，而是一般椰棕，價格不太可能如外傳的近千萬元。

業者也提到，網路媒體一早拍到的獨家床墊畫面一出來，手工床墊同業們都知悉其根本不是網傳的近千萬名床，傍晚飯店把床搬出來，一切真相大白。而S HOTEL僅證實，該床墊確實是昨天從S家載過來的，但對於品牌、成分並不清楚。