汪小菲下令「2壯男宰殺大S床墊」畫面曝光！網看傻：一路好走

網搜小組／劉維榛報導

大S昨（22）日傍晚返還千萬床墊，稍早汪小菲下令要把床燒了，而床墊在眾目睽睽之下，被2位壯男拿著刀子「奮力宰殺」！畫面引發網友看傻直呼，「床墊一路好走」、「這大哥人生割過一千萬欸！」據悉，飯店業者花了1萬5000元，找來相關廠商銷毀與回收大S的床墊。

▲汪小菲床墊處理過程。（圖／記者徐文彬攝）

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《ETtoday新聞雲》直播床墊下場，可見兩位壯男拿著刀具狠剖床墊，讓現場媒體們紛紛驚呼「真的銷毀欸」，而一票網友也朝聖回應，「床墊一路好走」、「超好笑！第一次看到直播殺床墊」、「這大哥人生割過一千萬欸」、「好心痛啊QQ」、「床表示：我是無辜的」、「全台必須默哀一分鐘」、「好像命案現場喔」、「蠻多層的耶！很好睡的床」、「謝謝汪總讓我們看到床的一生」。

▲刀子還一度丟在床上。（圖／ETtoday新聞雲直播）



對此，飯店人員也做出最新回應，床墊交由回收廠商載走，並處理後續的銷毀與回收，相關費用為1萬5000元，「飯店已用不到這個床墊，算是廢棄物。」

據悉，床墊的價值恐破千萬元，汪小菲的母親張蘭前天就在直播中爆料，「該床墊是世界頂級大牌，要價200萬元」，不少人推測是人民幣200萬元（約台幣873萬元），也有網友指出，汪小菲的床墊是瑞典皇室御用品牌Hastens的頂級床款Vividus，記者致電Hastens海絲騰總公司，經理僅簡短表示，有收到總部通知，且為保障客戶隱私，不便透露任何細節。

▲床墊當場被撕裂。（圖／記者徐文彬攝）

Hastens品牌來自瑞典，誕生於1852年，被公認世界最頂級床墊品牌之一，又有「床墊界勞斯萊斯」之譽，Vividus床款的第一個買主，就是知名的加拿大饒舌歌手Drake。