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大陸 大陸焦點 特派現場

大S千萬床墊品牌客群曝光　店員揭2類人最愛買：跟有沒有錢沒關係

記者蔡儀潔 ／綜合報導

Hästens海絲騰床墊因汪小菲與大S風波備受關注，大陸杭州門市的工作人員透露，來買這個牌子的顧客一般都是十分注重睡眠和生活品質的人，「跟有沒有錢沒有關係。」對此，微博網友紛紛留言，「笑死了，本次撕逼（罵戰）最大贏家，海絲騰床墊。」

據《錢江晚報》報導，海絲騰在浙江杭州萬象城設有專櫃。工作人員介紹道，床墊價格16萬元人民幣（約新台幣70萬元）起跳，最貴達到300多萬元人民幣（約新台幣1306萬元），店裡可以現場試用，也可以定制。

該名工作人員指出，杭州店是大陸國內銷量最好的門市，具體原因他們也不知道；來光顧的客人一般都是十分注重睡眠和生活品質的人，並且都是老顧客，「跟有沒有錢沒有關係。」

「海絲騰床墊杭州銷量國內最高」今（23）日下午登上大陸微博熱搜，網友熱議道，「海絲騰：天上掉餡餅了，不要錢的宣傳，真爽」、「普通人一年工資估計只能買一根彈簧」、「要不是小菲，本窮人都不知道世上還有這麼貴的床墊」、「蘭姐（張蘭）改賣床墊算了」。

▼海絲騰其中一款床墊在大陸網購平台的售價 。（圖／翻攝自陸媒）

▲▼ 海絲騰網店 。（圖／翻攝自陸媒）

汪小菲近日發文怒罵大S（徐熙媛）再婚後連床墊都不換，不過他今日態度明顯軟化，強調自己是被逼急了才這樣，現已不想再多說，希望對方直接把床墊燒了就好，「都過去了，咱們不再互相傷害了。」

資料顯示，海絲騰成立於1852年，是瑞典床墊及床上用品製造商，自1952年起成為瑞典皇家認可的供應商。如今，海絲騰的業務已遍布全球，在歐洲、亞洲及美洲等地區的40多個國家與超過200家經銷商達成合作。

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