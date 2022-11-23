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鄭運鵬獲民團肯定最支持生養　何欣純大讚：對女性最貼心候選人

▲▼桃園,鄭運鵬,何欣純,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲立法委員何欣純（右）表示鄭運鵬的孕產政策是「支持女性，貼心的政策」，希望選民投票讓這樣的他成為桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

選戰進入倒數時間，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（23）日與立法委員何欣純一起在中壢與平鎮區進行車隊掃街。鄭運鵬特別感謝何欣純風雨無阻的相挺，而何欣純則表示鄭運鵬的孕產政策是「支持女性，貼心的政策」，也呼籲選民26日都要回鄉投票「讓鄭運鵬和台中的蔡其昌一起共同為您守護屬於我們的城市。」

媒體聯訪中提到，生育改革行動聯盟在昨日指出，只有鄭運鵬是唯一一位關注「待產和陪產」支持服務的候選人。對此鄭運鵬表示，希望說接下來桃園市政建設要大，照顧要細，要細到說每一個市民朋友都照顧到。所以未來包含單身孕婦，單身產婦的照顧。

▲▼桃園,鄭運鵬,何欣純,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

鄭運鵬指出，現在有不錯的陪產假，但是單身產婦卻沒辦法被照顧到。他希望從桃園開始，率先照顧到最弱勢的朋友，包含單身的產婦和孕婦，也包含到罕見疾病家庭經濟上的照顧。同時也強調，這是其他候選人沒有涵蓋到最細節的部分，這些最少數的市民朋友，未來桃園市府都會率全國之先去照顧他們。

何欣純則表示，聽到鄭運鵬那麼支持女性，推出那麼貼心的政策，身為女性很榮幸可以和運鵬站在一起，也很榮幸可以見證到桃園市民有智慧的選擇「願意支持鄭運鵬當桃園市長，讓鄭運鵬當桃園市民好靠山。」

▲▼桃園,鄭運鵬,何欣純,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

何欣純藉由這機會向在桃園就學的台中市民喊話「記得禮拜六一定要回台中投票」，並且讓鄭運鵬和台中的蔡其昌，一起共同為市民守護屬於自己的城市。

而鄭運鵬也呼應何欣純，他說，桃園市是這幾年少數有人口紅利的直轄市，鄭文燦市長這8年的好成績跟照顧的政策，讓人口增加21萬多人，大部分都是年輕家庭。

鄭運鵬希望和呼籲這幾年見證到桃園進步，不管是原來的桃園市民朋友，或者是新的桃園人，都希望他們能出來投票。「請大家用自己的選票當作是護國神山，大家一起投票，選對人會做事，大家都是護國群山」。

▲▼桃園,鄭運鵬,何欣純,鄭文燦,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

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