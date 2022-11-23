警查獲4名縣市長候選人涉賄買票　全國已破獲選舉賭盤42件79人

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年地方公職人員選舉將在11月26日舉行投票，警政署長黃明昭上任後，通令全國警察機關全力投入查賄，根據刑事局統計查賄案件資料，截至11月22日止，警察機關計移送賄選案件達329件1333人、選舉暴力案件77件113人，及其他妨害選舉案件474件593人，其中包含查緝選舉賭盤42件79人。

刑事局分析查獲賄選之候選人層級，其中包含縣市長、縣市議員、鄉鎮市長層級候選人、其樁腳涉賄選案件共執行128件，其中包含金門縣長候選人洪志恒發送快篩遭檢舉、以及新竹市長候選人黃源甫贈送選民洗鼻器等涉嫌賄選情事，目前全國共有4名縣市長候選人層級遭移送查辦、縣市議員層級88件、鄉鎮市長候選人則有36件，占已執行案件總數27%，其中已羈押15件29人。

警政署指出，為加強本次地方性選舉查察作為，署長黃明昭奔赴各縣市警局召開查賄座談，並指派6位警政委員赴各縣市加強督導。刑事局各外勤大隊也專責支援每地方區域，讓各縣市地方警力無後顧之憂，加強查辦賄選案件。

統計目前全國各警察機關已收網執行468件，警方調查偵處移送動作仍在持續，警政署強調，距離選舉投開票日僅剩3天，研判是現金買票高峰期，警方將鎖定賄選熱區，持續監控調查，警方呼籲企圖買票候選人勿心存僥倖，對於以金錢或暴力介入選舉之不法手段，絕對嚴加打擊。

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