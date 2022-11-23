黃偉哲車隊掃街空檔「玩快問快答」　網友笑翻：反應有夠真實！

記者林悅／台南報導

選舉倒數3天，23日黃偉哲到台南市山上區車掃，中途休息時幕僚則拿手機突襲拍攝，與他來段30秒快問快答，「你現在在哪個區？」、「你中午吃什麼？」、「今天車掃到幾點？」、「對自己有沒有信心？」，黃偉哲回應迅速，令網友大讚「反應真好」。

▲黃偉哲與幕僚來段30秒快問快答，黃偉哲回應迅速，令網友大讚「反應真好」。（圖／翻攝黃偉哲IG，林悅翻攝）

只見黃偉哲從容應對，最後一題他聽到被問有沒有信心，身體還往後彈了一下，並說：「當然有信心，沒有信心站在這邊幹嘛？」網友則回應：「很可愛的全糖市長」、「好好笑市長還自帶效果」。另一則影片則是黃偉哲車掃時被問到會不會累？他則對鏡頭搖頭說：「其實車掃蠻累的，不要以為不用走路就不累，站在車上膝蓋會一直撞到車子欄杆，蠻痛！」被問有沒有穿護具，他說沒有，只有飄雨時穿雨衣而已。

影片吸來很多民眾留言：「反應好真實」、「車掃人我的超人」、「台南市長好可愛」。最後衝刺期，黃偉哲表示會繼續靠意志力撐完、走遍台南每一區，爭取最大支持。

黃偉哲IG連接：https://www.instagram.com/reel/ClSt9YpArXc/?igshid=NDk5N2NlZjQ=

據了解，台南市長黃偉哲23日再進行「挺台南繼續拚-車隊遊行」，今早從台南市柳營區果毅國小前出發，沿柳營大、小腳腿聚落、市道165線，轉六甲、官田、麻豆等地，下午在溪南，從山上區公所出發，再繞善化、新市、永康等區，他號召支持者全力催票，盼為台南市民再服務4年。