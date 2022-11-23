公開平頭小秘密！侯友宜曬「警大制服照」　全網暴動喊：太帥了

▲侯友宜大學四年級照片。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，下同）

記者詹宜庭／台北報導

選戰倒數最後3天，為了吸引民眾支持18歲公民權，許多候選人紛紛曝光自己的年輕照片，成功在社群軟體上掀起一波跟風熱潮。不過，其實早在今年3月，新北市長侯友宜就在臉書貼出自己大學四年級於警大校門口拍的照片，那時他穿著警校制服、留著一頭濃密黑髮，青澀模樣讓網友留言直呼「太帥了！」，文中侯友宜更公開自己留小平頭的原因，全因太太任美鈴「一句話」。

侯友宜今年3月22日透過臉書發文表示，有記者朋友給他看了好幾位首長年輕時候的照片，其中也包括他自己大四時留下的一張影像，大學時期的點滴，頓時一一浮現腦海。

事後，侯友宜打開手機裡另一張同時期在警大校門口拍下的照片，回想當時自己還留著一頭茂密烏黑的頭髮，直到畢業後認識了太太任美鈴，因為太太擔心他當刑警，常常與嫌犯近距離搏鬥；因此，為避免被歹徒抓髮反制，「我聽進了太太的話，開始留小平頭，一留就是41年，再沒改變過。」

「歲月不饒人，我的臉上多了不少歲月的痕跡。」侯友宜表示，當年報考警校，保家衛國的初心始終沒變過，那份想為人民做事的熱情跟堅持是他的使命，不論過去、現在還是未來，這份初衷永遠不會改變。侯友宜也強調，時間不會等人，大家都要好好努力，把握當下，將自己的角色做好，全心全意為國家奉獻、服務。