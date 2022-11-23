林佳龍質疑新北沒建設　市府重批：龍辦別只會打空戰、開支票

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

針對民進黨新北市長候選人林佳龍質疑新北沒建設，新北市政府副發言人羅婉庭今（23）日表示，新北市有感施政不勝枚舉，呼籲林佳龍不清楚新北大小事 就要多做功課深入了解、腳踏實地跑基層，別只打空戰、炒短線、開支票，以免自曝其短，一再發生背錯地名，連十三行、十三層分不清等糗事。

羅婉庭表示，市府團隊多年來日以繼夜、戰戰兢兢的建設新北市成為永續城市，多項建設以及施政獲得國家獎項的肯定。如今林佳龍陣營及民進黨市議員候選人們為了一場選舉與一時的聲量，抹黑基層公務員，漠視新北市民的努力。過去四年來，除了整飭五股垃圾山、新泰塭仔圳，實現了不可能的任務外，在多元都更至今核准633案，是歷年總和的4倍，老屋改建戶數則高達9000多宅，更將長期被形容成「鬼屋」的石門海灣新城翻新成美麗白宮，點亮北海岸，搭配14處的漁港改造，首創漁港夜經濟計畫。

在公共托育部分，羅婉庭指出，新北市公托迄今已經完成113家，年底更將達標120家，不僅家數冠全國，收托量更是「一都抵五都」超過其他五都托育數總和，本府社會局更二度榮獲被譽為「公部門奧斯卡獎」的政府服務獎，是全國唯一獲獎的社會局。此外，市場改造10座市場，啟動新、改建８座市場，給市民具乾淨、明亮且具設計感的現代化市場。此外，侯友宜也致力於打造老少咸宜的全齡共融公園，目前已經完成108座全齡化特色共融公園，累計改善達163座，超越了原本設定的100座目標。

經濟推動方面，羅婉庭也強調，新北市108-110年新設立公司登記家數及資本額皆名列前茅，3年間平均每人可支配所得亦成長超過1成，中小企業家數持續成長並於109年成為六都第一，顯示多元的輔導方案使新北市成為中小企業設點的首選。營利事業家數 24萬9,816家(統計至111年9月)，六都第一，中小企業創造就業人數 149萬人，也是六都第一。

羅婉庭再指出，新北市108年起率地方政府之首成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，現已通過59案，為全台核定數最多之縣市，總樓地板面積72.4萬平方公尺，新增加總樓地板面積20.4萬平方公尺；而工業區都更案件則為53件，申請面積約43萬平方公尺，預估可供給樓地板面積逾72萬坪。109年完成19件招商案，簽約金額達到224億元，奪下109年度財政部民間參與公共建設地方政府冠軍，成為當年度「招商王」。

