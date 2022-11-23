　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍質疑新北沒建設　市府重批：龍辦別只會打空戰、開支票

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

針對民進黨新北市長候選人林佳龍質疑新北沒建設，新北市政府副發言人羅婉庭今（23）日表示，新北市有感施政不勝枚舉，呼籲林佳龍不清楚新北大小事 就要多做功課深入了解、腳踏實地跑基層，別只打空戰、炒短線、開支票，以免自曝其短，一再發生背錯地名，連十三行、十三層分不清等糗事。

羅婉庭表示，市府團隊多年來日以繼夜、戰戰兢兢的建設新北市成為永續城市，多項建設以及施政獲得國家獎項的肯定。如今林佳龍陣營及民進黨市議員候選人們為了一場選舉與一時的聲量，抹黑基層公務員，漠視新北市民的努力。過去四年來，除了整飭五股垃圾山、新泰塭仔圳，實現了不可能的任務外，在多元都更至今核准633案，是歷年總和的4倍，老屋改建戶數則高達9000多宅，更將長期被形容成「鬼屋」的石門海灣新城翻新成美麗白宮，點亮北海岸，搭配14處的漁港改造，首創漁港夜經濟計畫。

在公共托育部分，羅婉庭指出，新北市公托迄今已經完成113家，年底更將達標120家，不僅家數冠全國，收托量更是「一都抵五都」超過其他五都托育數總和，本府社會局更二度榮獲被譽為「公部門奧斯卡獎」的政府服務獎，是全國唯一獲獎的社會局。此外，市場改造10座市場，啟動新、改建８座市場，給市民具乾淨、明亮且具設計感的現代化市場。此外，侯友宜也致力於打造老少咸宜的全齡共融公園，目前已經完成108座全齡化特色共融公園，累計改善達163座，超越了原本設定的100座目標。

經濟推動方面，羅婉庭也強調，新北市108-110年新設立公司登記家數及資本額皆名列前茅，3年間平均每人可支配所得亦成長超過1成，中小企業家數持續成長並於109年成為六都第一，顯示多元的輔導方案使新北市成為中小企業設點的首選。營利事業家數 24萬9,816家(統計至111年9月)，六都第一，中小企業創造就業人數 149萬人，也是六都第一。

羅婉庭再指出，新北市108年起率地方政府之首成功向中央爭取「新北市工業區立體化」，現已通過59案，為全台核定數最多之縣市，總樓地板面積72.4萬平方公尺，新增加總樓地板面積20.4萬平方公尺；而工業區都更案件則為53件，申請面積約43萬平方公尺，預估可供給樓地板面積逾72萬坪。109年完成19件招商案，簽約金額達到224億元，奪下109年度財政部民間參與公共建設地方政府冠軍，成為當年度「招商王」。
 

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
歐尼爾開酸魔獸來台打球　霍華德高EQ回應了
LIVE／汪小菲的床墊現身！　S HOTEL要處理掉了
台灣人遺體漂日本　日男見老人託夢「救我回去」
快訊／千萬床墊真的要處理掉了！　S HOTEL將公開過程
遭張蘭控婚內出軌具俊曄！大S霸氣回擊　陸網友狂讚
大S交代「100萬備用金」由來　撇親列明細表多要錢
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林智堅批余邦彥政治變色龍！　「讓林耕仁情何以堪」

公開平頭小秘密！侯友宜曬「警大制服照」　全網暴動喊：太帥了

籲選民返鄉投票！鄭運鵬後援會出奇招　宣傳車殺到南部喊話

林佳龍質疑新北沒建設　市府重批：龍辦別只會打空戰、開支票

新北8選區／江怡臻走5公里拜票拼連任！　彭一書找2大咖站台

投票日戴候選人口罩恐被罰50萬　北市選委會：現場備口罩供更換

陪同張善政直搗綠營本命區　連勝文酸：不知道這邊是鄭運鵬的選區

鄭運鵬獲民團肯定最支持生養　何欣純大讚：對女性最貼心候選人

倒數3天！陳鴻源曝「看不到的建設」　蕭蒼澤11／25辦音樂晚會

新北第6選區／11搶6盼服務中和！候選人發文催票　做最後衝刺

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

林智堅批余邦彥政治變色龍！　「讓林耕仁情何以堪」

公開平頭小秘密！侯友宜曬「警大制服照」　全網暴動喊：太帥了

籲選民返鄉投票！鄭運鵬後援會出奇招　宣傳車殺到南部喊話

林佳龍質疑新北沒建設　市府重批：龍辦別只會打空戰、開支票

新北8選區／江怡臻走5公里拜票拼連任！　彭一書找2大咖站台

投票日戴候選人口罩恐被罰50萬　北市選委會：現場備口罩供更換

陪同張善政直搗綠營本命區　連勝文酸：不知道這邊是鄭運鵬的選區

鄭運鵬獲民團肯定最支持生養　何欣純大讚：對女性最貼心候選人

倒數3天！陳鴻源曝「看不到的建設」　蕭蒼澤11／25辦音樂晚會

新北第6選區／11搶6盼服務中和！候選人發文催票　做最後衝刺

華航攜手陳偉殷、王維中做公益　學生開心參與棒球訓練營

嗅出你的時尚氣！坐趟捷運「時尚、健康、公益」一把抓

林智堅批余邦彥政治變色龍！　「讓林耕仁情何以堪」

10月工業生產年減連二黑　指數創歷年同月次高

買喜憨兒麵包「料也太多」　他見價格又驚：好划算！一眾也推爆

今年確定無人申請FA　新制上路仍難以攪動市場

偷情男女野戰一半　突然被淋「50條強力膠黏私處」詭異曝屍森林

好市多「黑五」首見隱藏版妙兒褲！爸媽們瘋搶「日本境內版」全年最殺價

歐尼爾開酸魔獸來台打球　霍華德高EQ回應：停止仇恨吧

「4種蔬果」最容易殘留農藥！　香蕉不洗＝吃毒

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

政治熱門新聞

北市飲料店12／1起「禁一次性塑膠杯」

快訊／新黨議員候選人「遭不明人士攻擊」　大量流血急送醫

又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

呱吉淚投民進黨最邪惡派系　PTT鄉民傻眼

即／屏東縣3屆議員林玉花病逝　享年58歲

黃珊珊巧遇王世堅「互喊加油」

韓國瑜挺林耕仁　朱學恒嗆「貪」

柯志恩同台館長：高雄薪水比台北少1.5萬

國小活動中心要22億　網：台北大秘寶

昔匿名揪500女醫挺蔡英文　今她參選議員洩心聲

多圖／辣模為陳時中車掃助陣　嬌喊：阿北高票當選

陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指

音檔曝光！高虹安辦公室爆性平事件　女主管笑要受害者離職

范雲曬18歲美照　力挺18歲公投

更多熱門

相關新聞

新北8選區／江怡臻走5公里拜票！　彭一書找吳怡農站台

新北8選區／江怡臻走5公里拜票！　彭一書找吳怡農站台

距離九合一大選只剩3天，新北市第8選區市議員各候選人紛紛卯足全力衝刺，國民黨候選人江怡臻把握昨（22）日的好天氣，從土城中央路一段開始拜票，一路走到四段，今日則穿上雨衣，和新北市長候選人侯友宜一起車掃，爭取第一次連任。民進黨候選人彭一書則是找來前民進黨北市黨部主委吳怡農，以及立委賴品妤站台。

投票日禁戴候選人口罩　北市選委會：現場備口罩供更換

投票日禁戴候選人口罩　北市選委會：現場備口罩供更換

羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

當街暴打女候選人！男辯「失戀+丟錢包」上銬移送

當街暴打女候選人！男辯「失戀+丟錢包」上銬移送

陪同張善政直搗綠營本命區　連勝文酸：不知道這邊是鄭運鵬的選區

陪同張善政直搗綠營本命區　連勝文酸：不知道這邊是鄭運鵬的選區

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍辯論

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面