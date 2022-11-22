被甩後爆紅！女網紅在前男友家門放大型看板報仇　嗆：過得比你好

▲女故意在前男友家門口設置自己的廣告看板。（圖／翻攝自TikTok／izzaroze）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯女網紅伊札(Izza)，在成名前遭前男友偷吃背叛，如今成為名人的她要推出個人單曲，竟然把印有自己性感照片的大型立牌架設在前男友家門口，要對方每天都能看到她現在過得有多好，超狂復仇方法獲得網友大讚。

身為創作歌手的25歲女網紅伊札，近來計畫推出個人EP，她不但大手筆買下各大看板打廣告，還故意把其中一個廣告看板架設在前男友家前。她拍片表示，「我的前男友偷吃，所以我在他公寓外面放置大型廣告看板，上面印有我的臉，這樣他和小三每天都能看到我」。

影片中可看到，伊札開心和自己的大型廣告看板合照，沒想到拍到一半時，突然有一名男子經過，那人就是她的前男友。影片分享到TikTok後立刻爆紅，獲得430萬人次觀看，許多人大讚，「最狂復仇」、「女孩我支持你」、「和你分手是你前男友的損失」。

伊札後來接受媒體採訪表示，她其實原本是一個很沒自信的人，之所以這樣做，只是想讓前任知道她現在過得很好，「我希望那個做錯事的傢伙，每天都被迫看到我的臉，讓他後悔，我現在不但音樂事業很成功，而且過得比以前更好」。