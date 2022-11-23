保護iPhone資訊安全！科技專家曝「三大設定」

▲iPhone三大設定避免資訊洩露。（圖／取自THE SUN）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone是許多人會選擇的手機，除了耐用加上iOS系統的特色之外，許多果粉也認為iPhone隱私性更強，手機上通常有許多個人資訊，根據外媒報導科技專家建議iPhone要啟動幾個設定，保護手機安全。

《太陽報》報導指出，iPhone中充滿最私人和最有價值的訊息，可以私人照片，可以記錄位置，並包含個人訊息。網絡專家 Chris Hauk 透露每個 iPhone 用戶都應該檢查的三個設定。

首先「始終保持自動更新開啟」可確保手機運行最新版本的iOS ，其中將包括自上次更新以來發現的任何隱私或安全漏洞的修復程序。一旦蘋果開啟「快速安全響應」更新，這將變得尤為重要。只要在前往設定的「軟體更新」中打開「自動更新」。

第二是「安全檢查」，Chris Hauk表示，熟悉iOS 16中的安全檢查功能，用戶可以審查和重置他們授予其他用戶的訪問權限。可以重置App的隱私權限，並可以限制訊息和 FaceTime 的權限等，拒絕其他用戶窺探，他也強調，此功能對於家庭暴力的受害者來說特別方便。

最後則是「鎖定模式」，“Chris Hauk說明，​​它可以關閉間諜軟件已知使用的幾個功能。此功能限制誰可以聯繫你，阻止電子郵件附件，禁用訊息中的鏈接預覽，並禁用被惡意用戶使用的某些網絡功能。