　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工程師「捷運月台架手機」自拍裸照　上傳社群原因曝 ：想求關注

記者邱中岳／台北報導

北捷日前接獲線報，民眾在社群網站上發現有男子在捷運站全裸自拍，且還將裸照供人觀賞，北捷立刻通知捷運警察隊，捷警隊獲報後，立刻透過監視器追查嫌犯下落，確認身分後通知男子到案，男子坦承犯行。

警方調查，35歲的謝姓男子職業是工程師，卻在網路上散播自己的裸照，民眾發現背景竟然是捷運忠義站，立刻通知台北捷運公司，捷運公司獲悉後轉知台北捷運警察隊展開調查。

▲▼北捷獲報有民眾在捷運站自拍裸照上傳網站。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北捷獲報有民眾在捷運站架設腳架，用手機自拍裸照上傳網站供人瀏覽。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警察隊根據監視器畫面發現，謝姓男子在晚間10時許，持腳架放置手機，並且在捷運月台脫光全裸，拍完照後又將照片上傳至網路社群，並提供不特定人士觀看瀏覽，於是根據衣著、離開路線追查。

監視器畫面拍下，謝男趁捷運站四下無人之際，先架好腳架放上手機，再將手機對準候車的座位區，在座位區疑似拍下不雅照片，途中發現清潔人員經過才立刻將衣服穿好，若無其事地離開。

▲▼北捷獲報有民眾在捷運站自拍裸照上傳網站。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲謝姓工程師在捷運月台架設手機自拍裸照，清潔人員經過立刻將衣物穿好離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據監視器，發現謝男常常出沒北投一帶，確認身分後立刻通知他到案說明，謝男則辯稱，為了引起別人注意，所以才會自拍裸照上傳網站，警方訊後依照妨害風化罪嫌將謝函送法辦。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
賈永婕、郁方讚大S聲明「最好的表率」！　6.5萬人看完服了
「長腿妹敢玩2千」台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一
快檢查！7、8月發票千萬獎2張還沒領　200萬也有3張
台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛
快訊／索羅門群島規模7.3大地震！　緊急發布海嘯警報
快訊／邱瓈寬被控侵占恩師1.6億遺產！　調查結果出爐
汪小菲殺紅眼警告「別惹巨蟹座」！　同星座全躺槍：別給我們招黑
李小龍猝逝50年死因曝光！　專家驚：生前水中毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我只是來休息一下 」比特犬賴在店家　愛狗女警出馬搞定

淡水無賴夫妻搭霸王車　司機1句話讓他們抓狂…拒付650元還砍人

女外送員天天嘿咻已婚同事　揪買「跳蛋」被抓包！判賠正宮40萬

撞阿北不停車！正義女騎士追百米攔人　2男肉身擋車怒喊：下車啦

快訊／汐止某社區驚傳墜樓！　女住戶當場死亡

「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　2國中屁孩各罰1萬

「長腿妹敢玩2千」台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一穿

雲林查賄！檢方起訴11選舉案件　現金、醬油、人參液都成買票工具

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

高雄男長庚醫院前酒駕！　撞路樹「烏龜翻」躺路中…車頭慘毀

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

「我只是來休息一下 」比特犬賴在店家　愛狗女警出馬搞定

淡水無賴夫妻搭霸王車　司機1句話讓他們抓狂…拒付650元還砍人

女外送員天天嘿咻已婚同事　揪買「跳蛋」被抓包！判賠正宮40萬

撞阿北不停車！正義女騎士追百米攔人　2男肉身擋車怒喊：下車啦

快訊／汐止某社區驚傳墜樓！　女住戶當場死亡

「三度跳台鐵軌道」折返跑！女同學錄影狂笑　2國中屁孩各罰1萬

「長腿妹敢玩2千」台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一穿

雲林查賄！檢方起訴11選舉案件　現金、醬油、人參液都成買票工具

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

高雄男長庚醫院前酒駕！　撞路樹「烏龜翻」躺路中…車頭慘毀

台64重機高速追撞「RS660身世解謎」！2019年初登場全車好料滿滿

耶誕人氣禮物Chromecast　投票集氣帶回家！

找一個Better Place舒服自己　喊卡後主播們相約在這座城市尋找城事

直擊／陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁：謝謝你的熱情

「我只是來休息一下 」比特犬賴在店家　愛狗女警出馬搞定

中原大學榮獲「台灣永續企業獎」雙獎殊榮　以行動落實永續

淡水無賴夫妻搭霸王車　司機1句話讓他們抓狂…拒付650元還砍人

陳俊秀不提FA　余德龍也想繼續與老戰友拚冠

50歲西班牙王后黑西裝好時髦　袖口羽毛呼應28萬香奈兒耳環

女外送員天天嘿咻已婚同事　揪買「跳蛋」被抓包！判賠正宮40萬

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

社會熱門新聞

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

傳訊給媽「不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

錢帥君男友獨家照曝　20億身家大起底

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

砂輪機圓盤刀片劃開！男內臟可見送醫

台64重機高速追撞！鄰車時速90km「還被刷卡」

台中監獄受刑人宣告死亡　淒涼背景曝

即／台南某科技大男大生墜樓命危

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

激戰女友露臉自拍　渣男秀給朋友看下場慘了

桃候選人送魩仔魚　涉賄選10萬交保

更多熱門

相關新聞

2022平均年薪67.7萬創7年新高　類比IC設計工程師136.6萬元奪冠

2022平均年薪67.7萬創7年新高　類比IC設計工程師136.6萬元奪冠

企業缺工已成常態，就業市場「薪情」如何仍是上班族關心話題，人力銀行調查指出，2022年整體平均年薪為67.7萬元，創下7年來新高，若以產業來看，半導體業96.9萬元位居第一；以職務類別來說，類比IC設計工程師136.6萬元奪下冠軍。

車行倉庫深夜大火　4汽車6電動機車燒成廢鐵

車行倉庫深夜大火　4汽車6電動機車燒成廢鐵

6千群眾挺　蔡英文5度南下彰化催票

6千群眾挺　蔡英文5度南下彰化催票

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

賊搬走7萬菸酒　闆娘：別幫他銷贓

賊搬走7萬菸酒　闆娘：別幫他銷贓

關鍵字：

工程師月台捷運手機裸照影音

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

傳訊給媽「不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面