工程師「捷運月台架手機」自拍裸照　上傳社群原因曝 ：想求關注

記者邱中岳／台北報導

北捷日前接獲線報，民眾在社群網站上發現有男子在捷運站全裸自拍，且還將裸照供人觀賞，北捷立刻通知捷運警察隊，捷警隊獲報後，立刻透過監視器追查嫌犯下落，確認身分後通知男子到案，男子坦承犯行。

警方調查，35歲的謝姓男子職業是工程師，卻在網路上散播自己的裸照，民眾發現背景竟然是捷運忠義站，立刻通知台北捷運公司，捷運公司獲悉後轉知台北捷運警察隊展開調查。

▲北捷獲報有民眾在捷運站架設腳架，用手機自拍裸照上傳網站供人瀏覽。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警察隊根據監視器畫面發現，謝姓男子在晚間10時許，持腳架放置手機，並且在捷運月台脫光全裸，拍完照後又將照片上傳至網路社群，並提供不特定人士觀看瀏覽，於是根據衣著、離開路線追查。

監視器畫面拍下，謝男趁捷運站四下無人之際，先架好腳架放上手機，再將手機對準候車的座位區，在座位區疑似拍下不雅照片，途中發現清潔人員經過才立刻將衣服穿好，若無其事地離開。

▲謝姓工程師在捷運月台架設手機自拍裸照，清潔人員經過立刻將衣物穿好離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方根據監視器，發現謝男常常出沒北投一帶，確認身分後立刻通知他到案說明，謝男則辯稱，為了引起別人注意，所以才會自拍裸照上傳網站，警方訊後依照妨害風化罪嫌將謝函送法辦。