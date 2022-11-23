呱吉稱要含淚投中　黃珊珊：沒人可被政黨綁架「都是被自己綁架」

記者袁茵／台北報導

台北市議員「呱吉」邱威傑表示，民進黨台北市長候選人陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國勢力，是民進黨最邪惡的一群人，但仍會投給陳時中，且是痛苦的決定。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日表示，沒有人可以被政黨綁架，都是被自己綁架。

▲黃珊珊走訪松江市場。（圖／記者周宸亘攝，下同）

針對「呱吉」說陳時中背後的英系黃承國是民進黨最邪惡一群人，但還是會痛苦投給陳時中，黃珊珊今天在松江市場表示，台灣人30年前要含血、含淚、含恨投票，30年後連呱吉這種年輕世代都要含血、含淚、含恨投票。

黃珊珊強調，各位選民不是藍，也不是綠的，而是自由的，「沒有人可以被政黨綁架，那都是被自己綁架的。」如果認為民進黨這麼多背後靈，就請把票投給她，「黃珊珊沒有背後靈，黃珊珊會用人唯才、廣納百川，並組成聯合政府，這是我參選那天就說過的話，台北市政府就是聯合政府，用人唯才不分黨派。」

另外，關於怎麼看陳時中團隊放棄凱道當選前之夜場地？黃珊珊說，有租借過場地就知道，不可能只有租一天，前1、2天舞台就要進場，至少借3至4天，租1天擺明就是沒有要在此處設，「他用他的方法卡別人，大家都知道這個動作，就是不做正事。」大家做該做的事，為什麼要互相影響？這沒什麼必要。