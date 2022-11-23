被薛瑞元酸「小孩鬥嘴」　黃珊珊嗆：政務官說的話還可收回去？

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前要求，衛福部長薛瑞元應公布「疫苗掮客」真實身分，但薛瑞元至今仍未鬆口，今還稱對方不構成未遂犯要件，並批評黃珊珊是小孩子鬥嘴。黃珊珊23日再批，如果民進黨台北市長候選人陳時中有這麼大的功勞，應該就要幫對方宣傳。

▲黃珊珊走訪松江市場。（圖／記者周宸亘攝，下同）

黃珊珊23日上午走訪松江市場，針對被薛瑞元批評幼稚、小孩子鬥嘴，黃珊珊表示，掮客是薛瑞元自己說的，沒人說有掮客，薛自己說了以後又稱不用公布，「那到底這段話要做什麼？如果擋掮客這麼偉大的事情，應該昭告天下，讓大家知道。」

黃珊珊提及，幫國家擋這麼大掮客是大功一件，薛瑞元如果認為陳時中有這麼大功勞，應該要幫對方宣傳，如果台灣政務官是這樣說了話又收回去，那還相信對方能做什麼？

至於薛瑞元稱沒構成未遂犯的條件？黃珊珊認為，那就不需要說陳時中做了多大功勞，且陳時中說掮客是外國人，那外國人有什麼好顧忌，就應該大方公布出來，讓全台灣給陳時中拍手。

被問到薛瑞元前天拖佛光山下水，但指揮中心指揮官王必勝昨天又感謝佛光山，是否在轉移陳時中防疫不利的焦點？黃珊珊說，台灣宗教團體、民間企業都想幫台灣人買疫苗，此事大家在2021年5月就都知道，透過各種關係想要幫台灣忙，但是政府認為不能有意識形態問題才拖延時間，「我覺得這件事情大家都還記得，不需要今年再來吵。」

另外，是否覺得薛瑞元拉高陳時中仇恨值？黃珊珊稱，「我常說仇恨值是自己找的，不是別人給的。」