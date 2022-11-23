陳時中：境外勢力麥來亂　「沒有民主也不要來妨害」

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數3天就要投票，民進黨候選人陳時中23日簽署「對台北市民的5大承諾」承諾書，媒體聯訪時關注，近期陳時中的社群平台出現一些簡體字留言，是否擔心境外勢力影響選情？陳說，境外勢力「麥來亂」（台語，指別來亂）了，他們沒有民主，但是不要來妨害台灣的民主。

陳時中今天接受媒體聯訪時說，他要大聲喊出來，境外勢力「麥來亂」了，也呼籲支持者辨別境外勢力，不要跟他們唱和，並請他們明白、尊重民主體制，「他們沒有民主，但是不要來妨害我們的民主」。

此外，有媒體關注藍白陣營炒作「仇恨值」一事，陳時中說，他擔任一名被選舉人及從政者，都本於不要對立的立場，因為社會就是要和諧合作，合作才會成功，過去從事公共事務，他也秉持這個態度，所有候選人都有責任讓選舉在平順的情況下進行，挑起仇恨對立是對民主的傷害，他絕對不會這樣做，同時呼籲候選人響應，畢竟大家都是民主政治風氣下長大的人。

另對於有媒體人撰文分享陳時中過去擔任牙醫時，曾在「恐懼年代」為愛滋患者觸診、找看牙去處一事，陳時中回憶，當時他試了很多方式，看如何保護病人和牙醫師，並設立專門門診、製作圖譜，後來發現透過辨識來預防疾病仍有困難，因此展成全面防護的概念，也出了一本書談這件事。他說，在新冠肺炎防疫期間，他也強調不要相互對立，否則病人不敢出來看病，要讓病人安心出來看病，有狀況出來能趕快受到照顧。

媒體另關注，陳時中是否擔心投票率太低，對於台北市等選情緊繃的選區不利？陳時中說，他沒有辦法做這些預言，只能呼籲支持者催票、拉票、固票，最後一定要出來投票。