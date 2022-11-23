陳時中社群被大量「假帳號」入侵　她曝3目的：再現2018年認知作戰

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，民進黨台北市長候選人陳時中23日卻傳出臉書、IG社群遭大量假帳號入侵，立委林楚茵表示，這周開始，不少用簡體字的假帳號洗版，大量假帳號突然在早上六點五十分大舉入侵、用簡體字洗差不多的攻擊文字，其洗版的目的不外乎「帶風向」、「製造混亂」、「引起矛盾」。

從這週開始，陳時中的社群媒體很明顯有不少用簡體字的假帳號在大肆洗版，就像今天，明明正常白天上班時間都沒有動靜，假帳號突然在早上六點五十分大舉入侵、用簡體字洗差不多的攻擊文字。

對於大量假帳號，林楚茵指出，這些帳號的共同點就是點進去大多有阿拉伯文或明顯假帳號的跡象，顯然是刻意故意一起來攻擊。假帳號留言洗版的目的不外乎「帶風向」、「製造混亂」、「引起矛盾」。

林楚茵表示，最可怕的是，如果有在地協力者配合的話，在渲染後認知的干擾會更加嚴重，「不能讓2018年的認知混淆戰再一次發生在2022！要讓境外勢力沒辦法得逞！」

對於假帳號攻擊情事，管碧玲表示，陳時中的IG今天6:50 開始遭簡體字網軍攻擊，而中國解放軍背景的媒體，八月開始暖身，到十月就密集介入台灣的選舉，其中以台北市長選舉為攻擊的大宗，台灣則幾乎每一篇，都有特定媒體轉載。

▼大量假帳號湧入陳時中社群。（圖／林楚茵辦公室提供）

