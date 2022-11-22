直擊／蔣萬安車掃「燙髮婦奪門而出」急揮手　民眾比8挺黃珊珊

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安車隊掃街，受到支持者熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數4天，國民黨台北市長候選人蔣萬安22日啟動掃街，下午到中山大同區，原本預期可能和民進黨台北市長候選人陳時中在長春路頭尾相逢，但兩人時間巧妙錯開；而下午車掃發生不少插曲，包括有計程車司機為了與蔣萬安揮手，不小心與賓士汽車擦撞，一位燙髮燙到一半的婦女衝出美容院，向蔣萬安打招呼，但也遇到民眾比8號無黨籍台北市長候選人黃珊珊手勢。

蔣萬安今日啟動車掃，上午在本命區松山信義，下午則直搗綠營票倉的中山大同區，由於雙方皆預估在下午3時左右到達長春路附近，陳時中陣營從長春路右轉至林森北路，蔣萬安陣營從長春路右轉至龍江路，儘管不會交會，但仍各掃過長春路頭尾。

▲蔣萬安車掃行經長春路，遇到民眾比象徵無黨籍台北市長候選人黃珊珊的8號。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安下午2時準時在長春路27號出發，後排則跟著中山大同市議員候選人的小吉普車，包括葉林傳、陳炳甫、柳采葳、高世俊，只見許多民眾站在路口看蔣萬安車隊，但位於高樓層的卻有婦女手比8號，象徵無黨籍台北市長候選人黃珊珊的號碼。

蔣萬安車隊行進時，除了里長們帶著里民揮舞蔣萬安旗幟、國旗揮舞外，不少摩托車騎士也停下來比6號與揮手，甚至高喊「蔣萬安凍蒜」等聲浪不斷；而到了民族西路、林森北路附近，更有多排舉著蔣萬安、葉林傳旗幟的支持者熱情打招呼，此時前方卻突然遇到摩托車車禍，葉林傳團隊還緊急下車協助，立刻做起選民服務。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安車隊掃街，與民眾黨林珍羽互喊加油。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

到了錦州街附近，蔣萬安車隊行經民眾黨台北市議員候選人林珍羽競選總部，林珍羽本人特地跑出來揮手，而站在車上的蔣萬安還說「林珍羽謝謝！」但林珍羽事後受訪時表示，自己只是看到熟識媒體記者才走出競總，並禮貌性揮手致意。

由於蔣萬安車隊最前方團隊敲鑼打鼓，蔣萬安用大聲公拜票，後方媒體車則播放蔣萬安錄音，行經濱江市場附近時，一名男子在住家窗邊大罵「吵死人了！小聲點啦！」蔣萬安只好不斷喊「謝謝」化解尷尬。

快到復北地下道前，還有一名計程車司機看見蔣萬安，為了向蔣萬安揮手，結果不慎與一旁的賓士車擦撞，賓士車主立刻衝上前理論。隨後車隊繼續掃中山區，許多婦女與店家客人皆往窗外向蔣萬安揮手，還有一名婦女燙頭髮到一半衝出店家看蔣萬安，顯示蔣萬安深受婦女支持。

而蔣萬安車隊快到長春路時，已經是下午4時左右，陳時中陣營早已離開周遭，兩人完美錯開。