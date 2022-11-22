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挺共同富裕！劉強東宣佈「高管降薪」：提高基層待遇助購房

▲▼劉強東 。（圖／達志影像／美聯社）

▲劉強東發給京東員工內部信，宣布高層最高減薪2成 。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

新任「中國首善」劉強東演示「共同富裕」榜樣。據《科創板日報》報導，京東集團董事會主席劉強東近期發布京東全員信，信中提到，為提高基層員工福利待遇，集團決定自明年1月1日起針對高管降薪，副總監以上以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%到20%不等。

信件宣佈，京東集團自2023年1月1日起，逐步為十幾萬外包的德邦員工們繳齊五險一金，確保每個德邦員工都能「老有所養，病有所醫」，提供基礎保障。此外，京東集團拿出100億元人民幣，為包括全體德邦員工們在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」；劉強東本人再捐款1億人民幣，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。

信中提及，為了提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，集團決定自2023年1月1日起，京東集團副總監以上以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%-20%不等，職位越高降得越多。劉強東也提到，雖然對不起兩千多號高管員工，但如果京東業績重回高增長狀態，將隨時恢復現金報酬。

資料顯示，京東崗位序列主要分M、T、P序列。M為管理序列，T序列包括產品及技術，P序列為項目經理。P級最高為8級，是一線員工級別。

大陸胡潤研究院16日公布2022年《胡潤慈善榜》，劉強東以149億元人民幣（約655.6億元新台幣）捐贈額首度拿下「中國首善」寶座，捐贈額以助力教育和環保事業為主。

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