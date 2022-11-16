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大陸 大陸焦點 特派現場

2022胡潤慈善榜公布　劉強東年捐655.6億成「中國首善」

▲胡潤研究院公布《2022胡潤慈善榜》，劉強東首次拿下「中國首善」之位。（圖／翻攝胡潤研究院）

▲胡潤研究院公布《2022胡潤慈善榜》，劉強東首次拿下「中國首善」之位。（圖／翻攝胡潤研究院）

記者魏有德／綜合報導

大陸胡潤研究院今（16）日公布2022年《胡潤慈善榜》，取得資格的大陸慈善家在2021年4月1日至2022年8月31日期間的現金和股權捐贈，以及有法律效力的承諾捐贈都統計在內。名單揭曉後，由49歲的京東創辦人劉強東以149億元人民幣（約655.6億元新台幣）捐贈額首度拿下「中國首善」寶座，其捐贈額以助力教育和環保事業為主。

▲京東創辦人、董事局主席劉強東。（圖／CFP）

▲京東創辦人、董事局主席劉強東。（圖／CFP）

《金融界》報導，中國「億級慈善家」人數增加10人，達到49人，創歷史新高。房地產行業上榜慈善家依舊最多，但佔比從去（2021）年的36%降至30%；投資行業則升至第二，佔比12%。

榜單內排名第二的慈善家為美團創辦人王興，共計147億元（人民幣，下同）捐贈額，小米創辦人雷軍則是以145億元捐贈額位居第三。

▲美團創辦人王興。（圖／CFP）

▲美團創辦人王興。（圖／CFP）

值得注意的是，恆大許家印18年來首次沒有登上胡潤慈善榜，從2022年胡潤百富榜上可以發現，許家印的財富比2021年減少60%，達300億元。

在慈善家捐贈領域方面，教育領域捐贈人數仍然最多，佔比從2021年的39%增加到66%。大陸共17所大學收到上榜慈善家超過1億元的捐贈，其中，武漢大學和上海交大收到捐贈額近14億元。受河南和山西洪災影響，救災超過醫療領域，成為上榜慈善家的第二大捐贈目標，人數佔比達28%

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