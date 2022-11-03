奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股…外界憂：要引退了嗎

▲奶茶妹章澤天近期即將分娩，丈夫劉強東卻被發現，將手中持股轉讓。（圖／翻攝章澤天IG）



記者柯振中／綜合報導

28歲的「奶茶妹」章澤天嫁給京東集團創辦人劉強東以後，擁有超過新台幣2千億的家產，從清純網紅變成名媛，人生也因此不斷被拿來討論。不過，近期章澤天準備生下二胎，劉強東卻傳出卸任CEO、轉讓持股的消息，讓外界不禁猜測，2人的生活是否會因此受到影響。

章澤天嫁給劉強東以後，生了一名女兒，從原先的網紅身分，一躍成為京東集團夫人，一舉一動因此受到外界關注。2人結婚數年後，章澤天懷了二胎，近期準備要分娩，沒想到卻傳出劉強東卸任京東CEO的消息。

▲劉強東卸任CEO、轉讓手上的持股，讓外界十分好奇，是否準備引退。（圖／CFP）



劉強東卸任後不久，又有眼尖的網友發現，劉強東將手裡持有的京東產發股份轉讓，變更後由集團副總裁繆欽、李婭雲以及張霧持有，讓人不禁好奇，「大強子這是要引退了嗎？」

這也在大陸網路上引起討論，許多人留言回應，「估計有把柄被拿捏」、「東哥拋棄那麼多兄弟」、「強子看清了很多東西，急流勇退無疑是最好的選擇」、「前段時間在美國露面，我還以為會回來呢」、「國內那麼多兄弟呢」、「以後京東就改名叫『京』吧…東子沒了。」

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