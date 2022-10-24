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大陸 大陸焦點 特派現場

力推「共同富裕」引恐慌　中共宣傳部：不是劫富濟貧

▲▼中共中央舉行記者會介紹20大報告。（圖／翻攝自中國網）

▲中共中央舉行記者會介紹20大報告。（圖／翻攝自中國網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸力推的「共同富裕」政策讓許多較為富裕的民眾感到不安。中共二十大閉幕、二十屆一中全會召開後，中共中央24日上午舉辦「解讀黨的二十大報告主要精神」記者會，會上提到，「共同富裕」是中國式現代化特徵，這不是平均主義、劫富濟貧。官方強調，「我們鼓勵一部分地區、一部分人先富起來，鼓勵先富帶後富。」

外媒提問，20大報告提出中國式現代化，被認為是中國未來方向關鍵詞，它的核心意義是什麼。報告指出，「中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇」，這是否意味有意把中國發展模式出口到國外。

中央宣傳部副部長孫業禮回應，中國的現代化有各國現代化共同特徵，更有基於國情的中國特色，稱為中國式現代化。中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，這是由中國特色社會主義制度本質決定的，要讓全體人民過上好日子，「當然共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧，這裡面有一個先富後富、先富帶後富的問題。」

他說，「中國式現代化走和平發展道路，我們不走一些國家透過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路。中國不輸入別國模式，反對其他國家將自己的模式強加給中國，我們也不輸出中國模式，不會要求別國複製中國的做法，每個國家自主探索符合自身國情的現代化道路，都應該受到尊重。」

另外，外媒提問，中國提倡共同富裕、反對資本無序擴張；不過經濟高速增長態勢似有停止跡象，哪方面將是中國首先需要解決的矛盾，更快地做大經濟蛋糕或是確保經濟蛋糕公平分配，哪一個更應該被優先考慮。

中央政策研究室主任江金權首先回應，「應該講，共同富裕是全人類的夢想，但是要真正實現有難度。」但他進一步說，資本主義制度是以資為本，它追求資本利益最大化，不可能真正實現共同富裕，而社會主義制度是有條件、有可能解決這個問題的。

他表示，實現全體人民共同富裕，是由中國共產黨性質宗旨決定的，「路怎麼走，我們（中共）一直在探索，包括改革開放以來，鼓勵先富帶後富，新時代（習執政後）十年，解決了1億多人的貧困問題，都是在推進共同富裕。

江金權直言，促進共同富裕，必須解決好做蛋糕和分蛋糕的關係。他說，有蛋糕才能談得上分蛋糕，所以從邏輯關係上來講，應該是先做蛋糕。所以，一方面要堅持以經濟建設為中心，堅持高質量發展，把這個蛋糕做大做好，另一方面要構建初次分配、再分配、三次分配相協調相配套的制度體系，以及規範財富積累機制，透過合理的制度安排把蛋糕切好分好，防止兩極分化。

他稱，實現共同富裕是一個長期的歷史過程，急不得也等不得，當前，要著力穩住宏觀經濟大盤，保持經濟發展良好趨勢。他說，當前面臨的一些困難是在全球大背景下，比如因疫情和產業鏈、供應鏈受阻等影響，中國經濟成長比前幾年放緩，但整體形勢是好的，未來預期是強的，應該對中國的經濟有信心。

江金權強調，要堅持就業優先、繼續壯大實體經濟，積極支持中小微企業發展，努力創造更多就業崗位和創業機會，解決好高校畢業生等青年就業問題，引導人們通過自己的雙手創造幸福生活，這是當前紮實推進全體人民共同富裕的前提。

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