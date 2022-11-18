「神鬼上尉」盜租軍地撈千萬還潛逃　監察院糾正國防部

▲監察院。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

陸軍第六軍團指揮部前上尉李振育盜賣土地案，監委調查發現，李利用不實文件蓋用關防，進而向廠商或民眾詐取新臺幣1,063萬2,361元，又乘隙潛逃，顯示國防部諸多違法怠失，監察院予以糾正。

民進黨立委蔡適應2020年揭發一起「神鬼上尉詐騙案」，陸軍六軍團軍眷服務組前上尉工程官李振育從2017年下半年起，私自出租軍方列管的4塊國有眷地、假借發包小型工程名義，透過盜蓋關防等手法製作合約、收據取信廠商，詐取上千萬元租金及履約保證金。事情曝光後，李振育被軍方記7大過撤職查辦，卻在移送後潛逃。

監察委員賴振昌調查發現，國防部及陸軍司令部之列管空置眷（營）地管理維護實施計畫權責不明、執行困難及基層人員專業不足，空置眷地管理維護教育訓練亦徒具形式；六軍團列管眷地巡查紀錄填報不實，且輔支單位管理人員離退，因循敷衍監督業務移交程序，眷服部門未落實列管空置眷地抽檢督考規範。

調查報告指出，六軍團對於李振育之考核不確實、留營審查欠周延，且因久任一職未適時調整職務，復用印程序嚴重疏漏，致李員得以利用將不實之補償金、履約保證金及鑑定費款項繳費證明、契約文件等蓋用關防，進而向廠商或民人詐取相關費用計新臺幣1,063萬2,361元。

調查報告顯示，對李振育之懲罰、撤職程序符合「刑懲併行」原則，然而，國防部相關單位處置疏於注意，致生李振育乘隙潛逃；又六軍團案件調查過程欠周延，後續清查作為亦未避嫌，皆確有重大違法怠失。

監委指出，本案涉案人員層級雖然不高，每次貪瀆金額不大，且犯罪手法亦十分簡單，但因違法期間很長而不被發現，累計金額竟高達千萬元以上，顯見國防部之防弊措施有嚴重疏失，經監察院依法提案糾正。