　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「神鬼上尉」盜租軍地撈千萬還潛逃　監察院糾正國防部

▲只要是軍人的調查案件，絕對逃不過監察院監委「彈劾」的命運。（圖／記者林健華攝）

▲監察院。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

陸軍第六軍團指揮部前上尉李振育盜賣土地案，監委調查發現，李利用不實文件蓋用關防，進而向廠商或民眾詐取新臺幣1,063萬2,361元，又乘隙潛逃，顯示國防部諸多違法怠失，監察院予以糾正。

民進黨立委蔡適應2020年揭發一起「神鬼上尉詐騙案」，陸軍六軍團軍眷服務組前上尉工程官李振育從2017年下半年起，私自出租軍方列管的4塊國有眷地、假借發包小型工程名義，透過盜蓋關防等手法製作合約、收據取信廠商，詐取上千萬元租金及履約保證金。事情曝光後，李振育被軍方記7大過撤職查辦，卻在移送後潛逃。

監察委員賴振昌調查發現，國防部及陸軍司令部之列管空置眷（營）地管理維護實施計畫權責不明、執行困難及基層人員專業不足，空置眷地管理維護教育訓練亦徒具形式；六軍團列管眷地巡查紀錄填報不實，且輔支單位管理人員離退，因循敷衍監督業務移交程序，眷服部門未落實列管空置眷地抽檢督考規範。

調查報告指出，六軍團對於李振育之考核不確實、留營審查欠周延，且因久任一職未適時調整職務，復用印程序嚴重疏漏，致李員得以利用將不實之補償金、履約保證金及鑑定費款項繳費證明、契約文件等蓋用關防，進而向廠商或民人詐取相關費用計新臺幣1,063萬2,361元。

調查報告顯示，對李振育之懲罰、撤職程序符合「刑懲併行」原則，然而，國防部相關單位處置疏於注意，致生李振育乘隙潛逃；又六軍團案件調查過程欠周延，後續清查作為亦未避嫌，皆確有重大違法怠失。

監委指出，本案涉案人員層級雖然不高，每次貪瀆金額不大，且犯罪手法亦十分簡單，但因違法期間很長而不被發現，累計金額竟高達千萬元以上，顯見國防部之防弊措施有嚴重疏失，經監察院依法提案糾正。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
獨／知情人士爆《全明星》內幕　林玉書常缺席「找各種理由請假」
高虹安二度被跟車！　急奔新竹市刑大報案
LIVE／私密片外流！吳佩芸痛哭曝內容　王世堅「靈魂自由說」
《麻辣》女星結婚6年「3度提離婚」大哭！　痛訴內幕：真的不行
超商連3天「28元大杯拿鐵」　可寄杯、冷熱互換
吳佩芸穿內衣「玩樂私密片」瘋傳　只有他持有卻外流
快訊／團團癲癇又發作！　「躺地翻滾」畫面曝
《全明星4》黃隊成員不忍了！　鬆口郭泓志私下真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

英系御用餐廳沒人敢拆！　蔣萬安競辦：若黃承國成地下市長還得了？

新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

高學歷美女律師棄高薪！奔海線抗爭「反瘋車」　這念頭讓她從政

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」　「無法感受高虹安科技素養」

曹興誠大讚一定當選　鄭運鵬：每個人都是護國群山

票投黃珊珊？　還原王世堅遭圍剿原句：我欠她這一次

廟口開講林園落幕　綠營元老讚柯志恩「最有眼光與愛心」

岸田文雄向習近平重申「台海穩定」　外交部：感謝堅定民主國家立場

拚了！國民黨「黃金周」11場造勢全曝光　南北夾殺還有「辣個男人」

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

英系御用餐廳沒人敢拆！　蔣萬安競辦：若黃承國成地下市長還得了？

新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

高學歷美女律師棄高薪！奔海線抗爭「反瘋車」　這念頭讓她從政

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」　「無法感受高虹安科技素養」

曹興誠大讚一定當選　鄭運鵬：每個人都是護國群山

票投黃珊珊？　還原王世堅遭圍剿原句：我欠她這一次

廟口開講林園落幕　綠營元老讚柯志恩「最有眼光與愛心」

岸田文雄向習近平重申「台海穩定」　外交部：感謝堅定民主國家立場

拚了！國民黨「黃金周」11場造勢全曝光　南北夾殺還有「辣個男人」

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

投票日越近　選民也要更小心！

亮・珠寶／鑽石小花百搭　De Beers蓮花圖騰項鍊變出多種戴法

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

團團4次癲癇甦醒「今早進食了」　後肢使不上力休息時間拉長

爺孫沒閒錢買美祿！新竹妹「史上最暖問卷調查」　感動大票人

路透分析九合一大選「民進黨的關鍵考驗」　中國、民主成核心議題

政治熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

王世堅喊靈魂不受黨紀管！她酸忘記代表人民

沈富雄預言：徐巧芯16年後可能當總統

蔡壁如罕見動怒　「相信新竹可以贏」

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

王世堅氣到嘴唇發抖！臉書火速被灌爆

王浩宇氣噗噗！下午I don't care晚上狂告人

徐巧芯33歲生日快樂！　游淑慧一句話讓人震驚

高虹安談政治生涯「可怕」苦笑：可能是死亡之握

謝國樑造勢晚會「號稱2萬人」　蔡適應打臉

麥當勞女孩選基隆議員　頻遭變態騷擾+言語羞辱

更多熱門

相關新聞

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

國防部16日發布新聞稿表示，截至昨日上午6時至今日早上6時止，偵獲共機16架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域5架次，另有3艘次共艦，持續於台灣周邊海空域活動。

華視新聞跑馬燈多次誤植　監院調查報告出爐

華視新聞跑馬燈多次誤植　監院調查報告出爐

麥卡錫若當選眾議院議長將馬上訪台　江啟臣要求軍方提早準備

麥卡錫若當選眾議院議長將馬上訪台　江啟臣要求軍方提早準備

兩岸「無中線時代」大量戰機衝來怎辦？　邱國正：想定之一有預劃

兩岸「無中線時代」大量戰機衝來怎辦？　邱國正：想定之一有預劃

快訊／精液塗在女排長牙刷上判無罪　邱國正表態「贊成恢復軍審法」

快訊／精液塗在女排長牙刷上判無罪　邱國正表態「贊成恢復軍審法」

關鍵字：

監察院國防部軍用地

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面