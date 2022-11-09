麥卡錫若當選眾議院議長將馬上訪台　江啟臣要求軍方提早準備

▲眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國近來期中選舉，備受關注的國會眾議院議長，兩黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）和麥卡錫（Kevin McCarthy）的相爭戲碼，國民黨立委江啟臣9日在外交國防委員會質詢時評估，「共和黨會贏」，預測麥卡錫會擔任議長，可能在接任議長的前後就可能訪台，認為這直接、間接影響到國防部政策跟採購，要求國防部提早準備。

美國時間11月8日舉行期中選舉，備受關注的是眾議院議長寶座，由兩黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）和麥卡錫（Kevin McCarthy）的相爭。對此，江啟臣9日在立法院外交及國防委員會質詢時評估，「共和黨會贏」，這攸關內政、2024年大選，甚至對亞洲影響巨大，對於台灣的國防軍事勢必也會有影響。

江啟臣說，票開出來大家預測麥卡錫會擔任議長，過去他就有講過，只要當選就會馬上到台灣訪問，「所以我在想，他有可能在票開出來後，接任議長前後就有可能來台灣，這牽涉到外交跟政治方面，就必須要注意」。

對此，江啟臣向國防部長邱國正表示，對於這件事國防部的準備是什麼？裴洛西有來過台灣一次，新任議長也可能馬上來台灣，這次美國內部廝殺激烈，但最大共識就是中國跟台灣，還有持續禁止美國晶片輸往大陸，這次共和黨勝選後，這些措施只會加速加大，這絕對直接、間接影響到國防政策跟採購，他要求國防部必須提早準備。