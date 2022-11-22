國外再爆「世紀病毒」！致死率5成　疾管署曝防止侵台措施

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國外再爆世紀病毒伊波拉！致死率5成　疾管署曝防止侵台措施

▲▼烏干達伊波拉疫情。（圖／路透）

▲烏干達伊波拉疫情。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

烏干達爆發有「世紀病毒」之稱的伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）示警要求各國正視，做好相關預防因應。疾管署長周志浩今（22）日表示，伊波拉病毒透過血液和體液傳播，發燒為重要症狀，機場已設置發燒篩檢站，估計在機場就可以篩出絕大部分病例，整體防治措施可有效阻止伊波拉進入國內。

▲▼11/22中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

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▲疾管署長周志浩在指揮中心記者會中回應伊波拉相關因應。（圖／指揮中心提供）

世界衛生組織在11月9日發出緊急聲明，要求各界正視伊波拉在烏干達捲土重來的危急現狀，同時呼籲各國做好預防、應對與控制伊波拉疫情爆發的準備。

今（22）日指揮中心記者會中被問及伊波拉相關整備，疾管署長周志浩坦言，這個疾病很嚴重，非洲過去幾年不時就有伊波拉疫情傳出，我國已經做好相關防範準備。

周志浩指出，伊波拉病毒主要是透過血液、體液，不是空氣、飛沫傳染，其重要症狀表現會有發燒、倦怠、肌肉痛、腹瀉等；機場已設有檢疫發燒篩檢站，相信在機場可篩出絕大多數的個案，加上這幾年相關整備，不管在醫療體系或者個人衛生行為都維持不錯，目前所做防治措施，可以有效阻止伊波拉進入國內，甚至是散播。

烏干達9月爆發伊波拉疫情，根據疾管署國際疫情資料，烏干達當地至11月18日為止，累計141例確診，其中55例死亡(另有22例疑似死亡病例)，分布於9行政區，WHO於11月16日表示已評估3種候選疫苗並將於烏干達進行試驗。

疾管署已經在11月18日把烏干達伊波拉疫情列入國際旅遊疫情建議等級「第一級注意(Watch)」警示，提醒前往民眾做好相關預防措施。

疾管署資料也指出，伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病；初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等；重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭；個案致死率平均約50%。

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