世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」　WHO急籲各國準備應對

▲烏干達爆發新一波伊波拉疫情，WHO呼籲各國做好預防、應對與控制疫情的準備，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏干達今年9月在中部穆本德（Mubende）發現首例由蘇丹伊波拉病毒（SUDV）引起的伊波拉病例，隨後疫情就爆發性擴散，首都坎帕拉（Kampala）、基埃蓋瓜（Kyegegwa）、卡桑達（Kassanda）、卡加迪（Kagadi）等9個地區都出現了相關病例，迄今已有163人染疫，77人死亡，其中包含多名醫護人員。

由於烏干達的疫情有日漸嚴峻之勢，世界衛生組織（WHO）在11月9日發出緊急聲明，要求各界正視「世紀病毒」在烏干達捲土重來的危急現狀，同時呼籲各國做好預防、應對與控制伊波拉疫情爆發的準備。

雖然醫界已研發出可以預防薩伊伊波拉病毒株（Zaire ebolavirus）的疫苗，但由於造成本次疫情的蘇丹伊波拉病毒（SUDV）較為罕見，自2012年起就未再引發疫情，因此目前尚無疫苗可以預防。不過WHO近期將為烏干達提供實驗性的伊波拉病毒疫苗，希望能部分控制疫情擴散。

與此同時，世界展望會（World Vision）也在烏干達成立了危機管理小組，除了監測病毒傳播軌跡外，還在社區展開疫情管控與WASH（水資源）計畫，希望藉此圍堵病毒、防控疫情、減少傳播和染疫的人數。

台灣疾病管制署資料顯示，「伊波拉病毒感染」是由伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，其初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉與出血現象，重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。伊波拉病毒的致死率平均約50%，而且此疾病可藉著人傳人方式於醫院或社區中擴散。

人類史上最嚴重的其中一次伊波拉疫情發生於2013年的西非，當時病毒從幾內亞擴散到了獅子山共和國、賴比瑞亞、奈及利亞，以及塞內加爾，就連歐美也出現了境外移入個案，共造成2萬8637人染疫，1萬1315人死亡。報導稱，剛經歷了新冠疫情與全球經濟疲軟衝擊後的烏干達，如今面臨的情況同樣嚴峻。

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