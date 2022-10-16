烏干達「伊波拉疫情」嚴峻！　總統下令封鎖兩地區

▲烏干達爆發伊波拉疫情。（圖／達志影像／美聯社，下同）



文／中央社

烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）今天對伊波拉病毒（Ebola）疫情兩重災區實施封鎖，下令宵禁、禁止人員旅行並關閉公共場所。

法新社報導，烏干達衛生部表示，自9月20日首次通告疫情以來，已有19人死亡和58起確診病例。伊波拉病毒出血熱通常是致命性的。

當局表示，疫情集中在中部地區穆本德（Mubende）和卡桑達（Kassanda），但尚未擴散到150萬人口的首都康培拉（Kampala），即便當地有一對夫妻檢測呈陽性反應。

穆塞維尼今天在電視談話中下令穆本德和卡桑達兩區即刻封城，徹夜宵禁，禁止人員旅行，並關閉市場、酒吧和教堂計21天。

穆塞維尼下令禁止人員進出穆本德和卡桑達兩地，他說：「如果你在這兩個地區，請在此停留21天。」

他又說，貨運卡車仍准許出入這兩地，但個人等所有其他交通工具都暫停進出。

烏干達上一次記錄到伊波拉病毒死亡病例是在2019年。

現在烏干達流行的病毒株稱為「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus），目前還沒有疫苗。

世界衛生組織（WHO）表示，打擊這個病毒株的藥物，可望於數週內展開臨床實驗。

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