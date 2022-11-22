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確診不能投票沒違憲？　蔣萬安批薛瑞元「搶當大法官」片面解釋

▲▼蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街-松山信義 有人在公車內興奮比六 也有人在暗處倒豎拇指。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數4天，從21日起確診的民眾，26日將無法出門投票，初估有5至7萬人受影響，衛福部長薛瑞元認為，這是為了公共利益，並沒有違憲。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，薛瑞元才剛剛接衛福部長，現在就要搶做大法官的工作，民進黨藐視國會，連是否合憲都由政務官片面解釋。

蔣萬安22日上午展開首度車掃行程，起點就位在松山信義區，除了黨主席朱立倫到場陪同外，國民黨松山信義選區的議員也都到場相挺，展現團結氣勢；而蔣萬安預計在11時左右結束行程後，下午趕到中山大同繼續車掃行程。

針對21日確診民眾將無法出門投票，初估5至7萬人受影響，但薛瑞元認為沒有違憲疑慮？蔣萬安表示，薛瑞元才剛接衛福部長，現在就搶做大法官的工作，「民進黨執政之下，不僅藐視國會，現在連是否合憲都可由政務官單方面、片面解釋。」

▲▼蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安說，自己認同中央研究院院士陳培哲的說法，對方認為政府身為人民公僕，就該盡力找出讓人民行使權利合適、安全的方式，而不是威嚇人民，這才是民主社會淪陷。

另外，關於如何爭取台北市今年近4萬名首投族選票？蔣萬安回應，自己有提出住宅政策，希望讓年輕朋友在台北安居樂業，以及提出育兒政策，希望年輕人在這座城市敢生、願意生、養得起。

蔣萬安提及，自己也有相關教育政見、創新創業，讓年輕人在台北市創業，能夠實現自己的夢想，「我們沒有華而不實或絢麗的包裝，但就是紮實的牛肉，希望讓年輕朋友在這種城市勇敢築夢，願意在這座城市實現夢想，我們會和年輕朋友站在一起。」

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