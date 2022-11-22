新竹棄保發酵波及台北？　黃珊珊：不要再傳這種無聊的事

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數4天。無黨籍台北市長候選人黃珊珊22日來到萬華青年公園附近掃街，談到新竹市似乎棄保發酵，她說，「偉大市民才是這座城市的主人」，每天都在想交換，是認為市民會聽話嗎？不要再傳這種無聊的事，「再講一次，偉大的市民不是藍的也不是綠的，大家都是自由的，就算政治人物想分贓，市民也不會同意」。

▲黃珊珊走訪國光市場。（圖／記者陳家祥攝）



黃珊珊22日上午來到萬華國光市場掃街。談到20日晚間舉行的選舉晚會，找來時代力量、民眾黨、親民黨幕僚等，她說，這是偉大市民的集合，不是只有顏色而已，那天最多的是一般的市井小民，「我覺得大家還是每天都在看顏色，各位去看看當天來的人，有多少人是沒有顏色的？」

針對國民黨新竹市副議長余邦彥公開支持高虹安，黃珊珊說，「台北跟新竹的選舉完全沒什麼關聯」，那天很清楚地看得到，柯市長在她的場子上跟大家說的內容，「每一個人都一樣，偉大市民才是這座城市的主人」。

黃珊珊表示，每天都在想著交換，是認為市民會聽你們的話嗎？不要再傳這種無聊的事，再講一次，偉大的市民不是藍的也不是綠的，大家都是自由的，就算政治人物想分贓，市民也不會同意。

媒體追問，是否會擔心選情到最後藍綠歸隊？黃珊珊反問，「你可以看出來現在藍綠有歸隊嗎？」，中間選民現在決定了未來的一切，如果藍綠歸隊，那她就不存在了。

「為什麼有那麼多民眾願意支持我們呢？我覺得大家回去自己想一想。」黃珊珊說，再講一次，撕掉政黨的外衣，自己捫心自問，誰是最適合的台北市長？