陳時中護薛瑞元「疫苗掮客說」　蔣萬安批顛倒是非：潑糞還是有所本？

記者袁茵／台北報導

衛福部長薛瑞元「疫苗掮客」議題遭質疑，被問掮客是誰時卻稱「太幼稚不想回答」，而民進黨台北市長候選人陳時中更護航，指擔心很多企業界、商業界人士容易遭國際掮客騙，並拿韓國舉例。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，民進黨面對疏失就是永遠不認錯，薛瑞元既然丟出疫苗掮客話題，就要跟社會清楚交代，到底是潑糞還是有所本。

▲蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安22日上午展開首度車掃行程，起點就位在松山信義區，除了黨主席朱立倫到場陪同外，國民黨松山信義選區的議員也都到場相挺，展現團結氣勢；而蔣萬安預計在11時左右結束行程後，下午趕到中山大同繼續車掃行程。

針對薛瑞元認為公布疫苗掮客名字「太幼稚不想回」，陳時中更護航薛瑞元言論，蔣萬安22日受訪時表示，民進黨一黨獨大之後，將權力一把抓，沒有什麼不敢做的，面對疏失就是永遠不認錯、不道歉、不改正，永遠指鹿為馬、顛倒是非、硬坳到底。

▲蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安指出，疫情爆發後人心不安，人民需要快篩沒有快篩，需要PCR但量能不足，需要疫苗時沒疫苗，甚至傳出「疫苗掮客」從中發國難財，「這種事情怎麼能私了？薛瑞元你丟出疫苗掮客的話題，那你就要講清楚，跟社會清楚交代，到底是潑糞還是有所本，這要說清楚。」

蔣萬安提及，在民進黨執政之下，永遠就是惡意編造謊言，想要欺瞞民眾，陳時中甚至舉韓國例子，但韓國跟台灣完全不同，台灣根本沒有依照國際商務規範採買疫苗，中間還有人上下其手，才導致沒有買到BNT。

蔣萬安認為，民進黨在這整個過程中，應該要感謝民間團體後來彌補政府的疏失，捐贈疫苗給台灣民眾，結果陳時中在過程中百般阻撓，薛瑞元反過來指責民間團體是疫苗掮客，根本就是指鹿為馬、顛倒黑白。