▲前副總統陳建仁比出競選號次12，陪同候選人陳時中車掃。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中22日上午啟動12行政區車隊掃街行動，選戰最後關頭強力催票，除了副總統賴清德現身記者會力挺外，身兼競總主委的前副總統陳建仁也陪同站上架設防彈帷幕的宣傳車，親自擔任「麥克風手」向沿途民眾拜票。《ETtoday東森新聞雲》在媒體車上全程記錄車掃過程，有不少支持者手持競選旗幟站在路邊揮舞表達支持，或對著車隊揮手喊凍蒜，但也遇到民眾比出倒讚手勢，表達不同意見。

根據規劃，陳時中今天上午前往北投區、士林區車掃後，下午將轉往大同區、中山區拜票，禮拜三上午前往松山區、信義區，禮拜三下午至南港區、內湖區，禮拜四上午赴中正區、萬華區，禮拜四下午則規劃到大安區、文山區車掃。

陳時中今天在「台北車掃中」出發記者會表示，感謝賴清德一直以來到場支持，陳建仁在選舉過程中也盡力協助，選舉到今天，自己還是堅持希望台灣不要因為選舉撕裂、對立，應該要用愛跟包容選舉。他說，選舉要讓台灣更好、台北更好，是爭取做事的機會讓台北更進步，互相批評指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來幫我打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。

賴清德表示，台北市是首都，對外代表國家，在國內也是台灣第一個直轄市，是帶動台灣發展的重要力量，最好的台北市長，一定要有國際交流合作的經驗、全國性的行政經驗，也要能夠為這個城市的發展提出好的政見藍圖，具備這3個重要條件的候選人就是陳時中。

賴清德說，陳時中是未來台北市的新好市長，敬請台北市民大力支持，希望這幾天車隊所到之處，父老鄉親都能給陳時中加油打氣，跟他揮手喊一聲加油，相信他會更有力量；最後幾天，大家也要拉票、固票、集中選票支持陳時中，一起打造台北市成為希望城市。

對於搭乘架設防彈玻璃帷幕的宣傳車一事，陳時中競選總部補充說明，已依規定繳交相關費用。