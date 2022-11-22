洪士奇未經允許亂掛合照看板　黃珊珊斥：做法非常惡劣

記者陳家祥／台北報導

參選松山信義區議員的洪士奇，近來在未經同意的狀況下，做了里長、前議員陳永德、市長候選人黃珊珊等文宣，引發眾怒。黃珊珊22日受訪時說，沒有同意他使用名字跟肖像，「選舉不可以這樣子侵害別人的姓名權，就這部分我認為選舉這樣的做法是非常惡劣」。

▲市議員候選人洪士奇掛著與無黨籍台北市長候選人黃珊珊的看板，使黃珊珊競選辦公室21日發聲明澄清。（圖／記者袁茵攝）



針對洪士奇未經同意就掛上合照看板，黃珊珊說，之前他也有用到肖像權，有請他拿下來，昨天也發新聞稿，「我們沒有同意他使用我的名字跟肖像，選舉不可以這樣子侵害別人的姓名權，就這部分我認為選舉這樣的做法是非常惡劣」。

黃珊珊競選辦公室昨晚發出鄭重聲明，強調黃珊珊在台北市松山信義區授權掛名推薦的市議員，只有民眾黨籍市議員候選人楊寶楨，呼籲其他市議員候選人，切勿私自以黃珊珊頭像、姓名、名義，發放任何文宣。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻回應，從競選初期，已發現有松山信義區市議員參選人，未經黃珊珊本人同意，合成黃珊珊照片放置其競選看板及總部看板，欲誤導選民投票意向，期間已透過策略長翟本喬向當事人多次告知此舉觸法，仍未見改善，黃珊珊深受其擾；直到號次抽籤過後，對方始將頭像撤下，但仍在未經同意的情況，在看板文宣上掛黃珊珊姓名。

黃珊珊競選辦公室指出，選舉是要快樂選舉、開心投票，但事涉侵害黃珊珊及其他里長候選人的姓名權，實在忍無可忍，呼籲該議員候選人盡快撤下相關文宣及看板，切勿為了選舉，失去基本人格。

▲黃珊珊走訪國光市場。（圖／記者許靖騏攝）