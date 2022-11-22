直擊／陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁：謝謝你的熱情

▲前副總統陳建仁陪同候選人陳時中車掃，遇到民眾比倒讚。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中22日從北投區出發，啟動「台北車掃中」車隊掃街行動，除了邀請副總統賴清德參加記者會，身兼競總主委的前副總統陳建仁更一起站上架設防彈帷幕的宣傳車，陪同強力催票。《ETtoday東森新聞雲》直擊，一名身著短褲的中年男子站在路邊狂對車隊比倒讚，而陳建仁當場回應說，「這位阿伯謝謝你的熱情」，也有不少民眾揮舞陳時中的競選旗幟表達支持。

陳時中規劃今天上午前往北投區、士林區車掃，由陳建仁及黨籍市議員候選人陪同掃街，車輛也裝上防彈帷幕確保維安；下午則將從位於大同區民族西路的後援總會出發，終點設在中山區吉林路上的後援總會，途經黨籍市議員、市議員候選人服務處。

陳時中表示，選舉到今天，自己還是堅持希望台灣不要因為選舉撕裂、對立，應該要用愛跟包容選舉。他說，選舉要讓台灣更好、台北更好，是爭取做事的機會讓台北更進步，互相批評指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來幫我打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。

對於搭乘架設防彈玻璃帷幕的宣傳車一事，陳時中競選總部補充說明，已依規定繳交相關費用。