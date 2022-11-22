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「30年前麥當勞」價格曝光！一票人震驚：好奢侈　漲最多的是它

▲▼麥當勞。（圖／資料照）

▲速食店龍頭麥當勞。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣物價、房價齊漲，讓許多小資族苦不堪言，就有網友曬出30年前麥當勞的菜單，感慨當年真是物超所值，如今早已回不去了。然而，多數人看完反倒覺得，以物價水準來看，一點也不便宜；還有網友歪樓點出，這一項漲幅最誇張。

網友在「爆廢公社二館」PO出照片，只見這是30年前麥當勞的價目表，其中漢堡類最貴的是「62元麥香堡」，也就是現在的大麥克，接著是58元的麥香魚；炸雞部分，麥脆雞2塊72元、8塊268元，而麥克雞塊6個60元；至於大薯則是32元。

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原po不禁直呼，「以前麥當勞的價錢，對比現今麥當當價格，真的是物超所值，如今的麥當當，真的回不去了。」

▲30年前麥當勞菜單。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲30年前麥當勞菜單。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

《ETtoday新聞雲》記者實際查找目前麥當勞餐點價格，大麥克75元，漲了13元；6塊麥克雞塊64元，只漲4元；而2塊麥脆雞漲最兇，雞腿要120元、雞翅要98元，比起30年前多了26元（選雞腿差48元）；不過有趣的是，現在45元的麥香雞和49元麥香魚，反倒變便宜了。

對此，網友們紛紛回應，「現在物價已經把老麥平民化了」、「物超所值？那時候一碗麵搞不好才15-20元」、「以前的麥當當在那年代算是高價，現在的麥當當才算平價吧」、「看來樓主沒有通膨的概念」、「以前還有通關密語」、「以前那叫吃西餐」、「以前的話應該算爆貴，現在有什麼優惠券，還比較便宜」。

另外，從菜單上可知，這間麥當勞位在台北市南京東路1段86號，不少人笑虧，「我也想用現在的錢，買30年前信義區的房子」、「整張菜單裡面，漲最多的應該是『南京東路1段86號』」

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