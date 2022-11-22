快筆記！頂呱呱「原味1斤雞」來了　限時5天搶吃

▲頂呱呱1斤雞限時5天回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控筆記！台灣人氣速食品牌頂呱呱「經典原味1斤雞」限時5天回歸，整整600g經典原味雞塊只要209元就能吃到，加碼還有銅板加價購優惠，每人限購2份，每日、每店數量有限、售完為止。另，麥當勞歡樂送至12月20日前也有「3大品項買1送1」優惠，通通不能放過。

▲頂呱呱炸雞外酥內嫩。

頂呱呱驚喜祭出限時5天「經典原味1斤雞」優惠活動，整整600g經典原味雞塊只要209元，並加碼祭出3大品項任選加價購活動，通通只要用45元就能爽吃地瓜薯條1份或甜甜包2入+經典泡菜1盒或日式煎茶2瓶，提醒1斤雞每人每次限購2份、加購上限任選10組，每日每店數量有限、售完為止，劍潭店則不參與此活動，11月23日至11月27日限時登場。

▲麥當勞歡樂送限時買1送1。

另，麥當勞即日起至12月20日也有限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「Y2022」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「經典美式（冰/熱）」及「酥嫩雞翅」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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