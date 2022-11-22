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同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船：如果沒男友我也想追

記者黃翊婷／綜合報導

「如果不是有男友了，我也想追他！」一名OL表示，上班時和一名同事一同搭乘電梯，對方的包包不小心掉出一片衛生棉，這才知道，原來同事的女友生理期不太規律，所以習慣隨身攜帶幾片衛生棉以防萬一，讓她覺得超級貼心。

上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO意外發現同事會幫女友準備衛生棉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在網路論壇「香港討論區」的文章中提到，16日上班和一名同事一同搭乘電梯，對方打開包包時，不小心掉出一片衛生棉，她當下感到很驚訝，因為身邊的男性親友都很抗拒跟「女性生理用品」沾上邊，包含她的爸爸和男友，他們覺得被看到會很尷尬。

原PO說，同事看到她驚訝的表情，隨即解釋，因為女友生理期不太規律，所以他都會隨身攜帶幾片衛生棉，以防萬一，「真的是別人的男友永遠都不會令人失望！」由於該同事平時嚴肅、話少，沒想到私底下竟然是暖男，超貼心的舉動讓她一時都有些「暈船」，「如果不是有男友了，我也想追他！」

文章公開之後，不僅引發女性網友討論，大讚原PO的同事真的是一名好男友；還有不少男性網友留言力挺，認為幫忙女性親友攜帶或是購買衛生棉並不是什麼見不得人的事，不需要感到丟臉或尷尬，「我也幫忙買過，人都不舒服了，哪還有什麼問題」。

不過，也有部分網友留言表示不認同，覺得這樣的行為「很變態」，甚至有點過分遷就、討好女性。

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