反送中期間遭毆　《環球時報》前記者付國豪去世！享年30歲

▲付國豪被示威者毆打。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者鄭思楠／綜合報導

據陸媒報導，2019年在香港機場一度被「反送中」示威者圍毆的前環球時報記者付國豪，已於去年10月因病去世。付國豪的父親17日晚上通過社交平台公佈消息，「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。」

付國豪的父親在網上還寫上，「另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻著：無限追息四個大字。」

據《頂端新聞》引述付國豪父親的話證實，付國豪已於2021年10月去世，並於今年5月安葬在天津家鄉。付國豪父親透露，「孩子離職後，我們一家人陪他和抑鬱症抗爭，但在2021年10月他還是離開了我們，追思會目前尚未確定是否辦理。」

付國豪父親回憶起兒子時情緒激動，「付國豪大學畢業到北京從事記者，3年的時間裡，一路上經歷了很多，付出了很多，是一個很寬厚的男孩。」

另據《澎湃新聞》報導，付國豪的父親一直在壓抑自己的心情，希望各界不要再打擾家人。

2019年8月中旬，付國豪以環球時報記者的身分在香港機場採訪，因一度自稱「觀光客」遭「反送中」示威者起疑而被圍毆，當時付國豪說，「我支持香港警察，你們可以打我了。」之後，陸媒大幅報導他在香港被毆的事件，另付國豪在大陸成為焦點人物。

2021年4月時，付國豪曾發文表示，因為「收入經濟狀況難在北京有安身之所」，加上家庭因素無法允許他「在北京漂泊」，離開了環球時報。