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騎車環島「被500元打臉」！7.8萬網掀暴動：貼一千會騎更快

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▲一名男網友環島時被鈔票砸臉。（圖／翻攝自騎車環島趣）

圖文／CTWANT

許多民眾喜歡騎機車環島，享受熱血的過程。有民眾就分享，自己近日騎車環島，結果路上被鈔票砸臉，讓他瞬間體會到環島的樂趣，照片一貼出，掀起熱烈迴響。

一名男網友在臉書「騎車環島趣」PO文，坦言看到很多人喜歡騎車環島，自己原本不明白原因，但是近日騎車環島時，在台3線豐原段，突然一張500元鈔票飛過來，不偏不倚剛好貼在安全帽的透明鏡片上，這筆意外之財讓他樂歪：「哈哈…原來騎車的樂趣是那麼迷人！」

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男網友環島到一半，突然飛來500元鈔票。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

▲男網友環島到一半，突然飛來500元鈔票。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

經歷曝光後，引發一番議論，網友紛紛留言：「被錢打到的感覺真好」、「天上掉下來的禮物」、「真好可以被錢扒到，已羨慕」、「貼一千的會騎更快」、「老天爺獎勵你，快收下吧！」、「油錢有了」、「真的很迷人」。

另外，也有不少人分享騎車環島撿到錢，「我曾經騎在陸橋上，被飛來的100元 整個貼在安全帽的護目鏡上，直接看不到路，嚇死我」、「自從在路上撿到1000塊後～環島就真的很有趣」、「真的很有趣…騎著騎著錢就來找你！上次騎車也飄過來2000」。

男網友指出，他平常都一個人，一有空或無聊時，想要騎車立刻說走就走，因為流汗太多，安全帽的鏡面裡外都是水，結果500元鈔票被風吹過來，正好黏在上面。至於500元的下場，他透露：「花掉了」。

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