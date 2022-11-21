遭婆婆精神暴力6年！2寶媽不忍了「1舉動反擊」...結局曝光

▲人妻長期忍受婆婆的折磨。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

圖文／CTWANT

婆媳關係永遠是最難解的問題！一名2寶媽淚訴，結婚長期忍受婆婆的折磨，她只能默默忍受，身心卻因此出問題，最後醫師的一番話點醒她，讓她下定決心要離開，結局也曝光了。

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》抱怨，住在婆家6年飽受精神暴力，她沒頂嘴過一次，都是躲起來偷偷地哭，安撫自己的情緒，也因此在不自覺的情況下生病，每到下班前就開始心悸，又痛又喘，原本是就醫檢查心臟，卻直接被轉診到身心科，當醫師詢問身心狀況，她只有淡淡一句「可能和婆婆同住壓力有點大」帶過，醫師隨後開藥並建議她去運動，而老公也贊成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO開始一周去2次瑜伽班，但婆婆的態度愈來愈糟，一臉極度厭棄她的表情，痛斥：「是誰准妳去？」、「妳有告知我嗎？尊重我嗎？」、「以後下班沒有直接回家都要向我報備！」即使老公出面緩頰，婆婆仍然氣到不行，整天對她冷暴力。

▲人妻去上瑜伽班，即使老公同意，婆婆還是很不滿。（示意圖／翻攝自pexels）

第2次回診，醫師直接點出問題，告知要替自己想，「如果妳不快樂，妳的小孩也不會快樂，要為你自己活，不是為了一個跟妳毫無關係的人！」原PO聽了瞬間被點醒，當天半夜立刻收拾行李，天亮就帶著2個小孩離開，她告訴老公：「我愛你，但我也不可以為了你沒有自己」，也做好最壞的打算，就是離婚自己養小孩，好在老公是支持她的，從一個很孝順的媽寶，變成全家人的依靠，一家4口搬出去住，遠離婆婆的毒害。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 汪小菲遭法院強制扣押資產 張蘭直播開嗆大S「把我逼急爆出來她就粉身碎骨」

▸ 陸人妻來台不到1年被老公逐出家門 返家後才驚覺丈夫外遇

▸ 日本41年來首例 東京研究機構山豬感染豬瘟…同批豬隻全撲殺