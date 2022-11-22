「這世上人太多」妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

▲吳正華帶我們到放著妻子遺物的房間。妻子的衣物他先捐給了心怡基金會，剩下的多半是書。



圖文／鏡週刊

吳正華帶我們到放著妻子遺物的房間。妻子的衣物他先捐給了心怡基金會，剩下的多半是書。

正華最近開始嘗試網路交友，他在檔案上坦承「喪偶」，這件事於是經常成為第一次約會辭窮時備用的話題，對方也理所當然問起：「為什麼？」他說，如果回答淋巴癌，「那你不會問怎麼會得淋巴癌嘛。」回答自殺，事情就沒完沒了了。

吳正華，44歲，新北人，工程師

一個為什麼，會引來更多的為什麼，「真的不要問，因為連當事人都不知道。這是無解的，你只會覺得被怪罪。第二是，這很難應對，你能回答『我不知道』嗎？很怪嘛，真的會有一種…（對方）好像在辦案（的感覺）。」

案發經過是這樣的：2年前的端午連假結束後，上班日，早上他出門上班，晚上8點回家，發現太太趴在主臥床邊，已失去生命跡象，法醫勘驗後確認死因為用藥過量，最後以自殺結案。

曾以為理解 逝者留謎團

吳正華和太太在2004年相識，很快同居，10年後「因為開始會想到手術同意書上需要有人簽字」而登記結婚，但2人有共識不要孩子，經濟壓力是原因之一，婚後2人仍在學歷上努力精進，學費、生活費是不小負擔，再者，「她覺得這個世界上的人已經太多了。」吳正華只是沒想過，太太也將自己列入那「太多的人」之一。

他一直知道太太在國中二年級時，曾經嘗試自殺，但太太之後出國留學，返台後並無特別異狀。憂鬱症復發，在什麼時候？吳正華思考了一下，說了他整場採訪語氣最悲傷的一段話：「我以前可能可以回答你，但自從她自殺以後，我發現很多問題，我其實不理解。我曾經以為理解了…」

▼吳正華2年前喪妻，他先加入了喪偶團體，偶爾感覺格格不入，之後又加入遺族團體。



一個生命的終結，是另一個生命「打起死結」的開端；走的人留下謎團，但永遠不會有答案。吳正華說，太太有病識感，「有時候她可能就不想起床，沒有動力，也不洗澡。有時候也會談一些負面的事，比方說活著幹嘛？沒有意義。有機會應該讓給別人活。她說她吃的、喝的、出國玩…都體驗過了。她中央大學畢業時，是致詞代表，但她跟我說，那一天之後，其實就可以死了，她覺得已經夠了。」

說這句話的那一年，太太才30歲。「有些話我現在不時還會想到，比方她說她最大的問題是腦子壞掉，因為一般人要死，可能是一個衝動，你要說服自己；但她是要說服自己活下去，如果找不到理由，那就不需要。」

被房東求償 覺得太委屈

吳正華形容自己是典型的理工男，冷靜、理性、自持，但事情發生之後，這些形容詞全成為冷酷、缺乏同理心、愛說教，自己控訴自己。當太太陷入厭世情緒，他對她說：「生物都有求生的本能。我說無意義也沒有不好，什麼都有意義，也不對啊。會不會是問題問錯？沒有意義跟想死會不會是無關的？而且意義的定義是什麼？」

太太回答不出來。當時，吳正華以為這是成功的說服，如今再看只是失敗的溝通。

▼吳正華現在仍不時到淡水探望妻子的爸媽，也感謝他們的支持。



憂鬱疏通不成，太太轉為躁鬱，消費行為開始改變，百貨公司週年慶，一天刷爆信用卡15萬元的額度，香奈兒口紅買了5、60條，Coach包有十幾個，「我也大吼過，因為她後來就盜刷我的卡。我話說蠻重的，我說總不可能我們一起去撿破爛？不是我開口閉口就是錢，這是很現實的…」一根又一根的稻草疊加，太太選擇結束生命。吳正華回憶2人有過的所有對話，感覺自己是把稻草疊加上去的人。

事發後，警方以太太指紋解鎖手機，他意外發現太太一直在外有人際糾紛，死亡成為他重新認識太太的契機。其時他們在淡水租屋，房東獲知消息，很快找他談判，求償500萬元。他上空中大學自學法律打官司，同時也將影響婚姻的外人告上法庭，「我當然還是怪自己，有些人可能在那個當下，想死的心都有了。當時我有一個想法是，我一定要找個對象發洩怒氣。我知道不完全能怪他，但我有憤恨，我也想過最好告到他身敗名裂、活不下去，這些念頭都想過…到最後才發現我只是在發洩怒氣，選擇和解。」

與房東的官司也打贏了。談到被房東求償，他說：「我就覺得太委屈了。老婆自殺死掉了，我還要這樣被求償？」他說到用手敲桌，「我覺得沒有道理到極點了。可是理智上我又知道，千錯萬錯，不會是房東的錯，他很倒楣嘛…」

巴不得鬧鬼 想問為什麼

屋價跌價免責，但自責難逃，想起那間屋子，他仍心有餘悸，「我們2016年搬過去，那時太太憂鬱症已復發，房子在12樓，陽台沒有封，我搬去的第一年，晚上有時會驚醒，想說我太太會不會跳下去？」事發後，他又住了近1年，把租約住滿，「因為我真的沒辦法動。那時候能夠每天上下班，我覺得很厲害了。要搬家時，一動手打包，真的是把那個傷口扒開來。」

房東也曾提議直接將屋子折價賣給他，「很兩難，有些人會想要留在那個地方，留住整個記憶。」夫妻倆都愛動漫，假日常一起整天追劇，是愉快回憶，「但現在會想，她是不是只是配合我？」遠離傷心地也是合理選項，「有些人說會鬧鬼啊，我跟你說，真的巴不得祂跑出來。以前會說怕鬼，現在觀念都改了，巴不得祂跑出來，我還可以問：『為什麼？是不是我的錯？』」

▼吳正華家裡原有4隻貓，其中2隻在今年也分別離世。他說：「短時間的功課太多了，感覺無能為力。」



吳正華說，自責是很有創意的，「你要自責起來，可能覺得出生就是錯的，然後又害別人跟著你18年。」這2年他同時遭逢父母離世，但從沒有人會在這件事上展現過於旺盛的好奇心，成為明顯對比。

如今他住回老家空屋，1人2貓與一屋子的遺物。太太愛看書，留下大量書籍，他想處理掉，轉念又發弘願，「我處理掉之前，想把書都讀一遍，看是不是也能多了解老婆一點？」

也想為老婆多做一點事。今年9月，台灣自殺者親友遺族關懷協會成立，他擔任副理事長，接受我們採訪，也是再一次扒開傷口，但他已能視作經驗分享，有問必答。於是我們也就踩了所有能踩的雷。當我問：「你是否想過，太太某種程度也是放你自由？」他淡淡笑了一下，說協會正在整理一份「一秒惹怒遺族」清單，這也是其中一句。清單後來改名為「一秒讓遺族沉默」，但事實是，能讓遺族沉默的事，實在太多。

被岳母安慰 感覺獲原諒

吳正華說，他的約會，後來進行了「修正」，不再第一時間就提「喪偶」，因意識到自殺本身就帶有難以抹除的汙名，沉默其實是種自我保護。但創傷並不是不說就不痛，吳正華發現自己常在約會過程，一談到雙方金錢觀，就忽然過分認真；又或者，當對方開玩笑說最近工作好無聊，好厭世，好負能量，明知道「這其實就是新世代的對話方式嘛，但我完全無法。我會想，對方是不是有憂鬱症？我發現我完全輕鬆不起來。」

▼吳正華在台灣自殺者親友遺族關懷協會的成立大會上擔任司儀。



唯一的安慰是太太的家人，吳正華最後跟我們說，岳母曾安慰他：「如果不是因為你，她活不到這個歲數（40歲），可能30歲就走了。」那一刻，他深深感覺被原諒，而那或許就是身為遺族最重要的事：原諒自己。

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