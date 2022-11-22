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錢帥君男友「小明」獨家照曝光　20億身家大起底

名模錢帥君男友郭哲敏（圖）開招待所宴請檢警及高官，加上涉及地下匯兌潛逃赴美，震驚各界。

▲名模錢帥君男友郭哲敏（圖）開招待所宴請檢警及高官，加上涉及地下匯兌潛逃赴美，震驚各界。

圖文／鏡週刊

綽號小明的郭哲敏廬山真面目始終未曝光，本刊曾直擊他一身帥氣打扮開名車，但令人難以想像的是他年紀輕輕，不到50歲，身價居然高達數十億元，除了在台灣坐擁水岸豪宅，名下還有位在新店及桃園八德的大片土地亟待開發，他在美國與新加坡也有置產，致富之道是否與線上博弈或地下匯兌有關，仍待專案小組查明。

外傳郭哲敏與曾經雄霸澳門賭場、綽號洗米華的太陽城集團主席周焯華熟識，由於洗米華身家400億，他去年被逮入獄，財富一夕泡湯，連帶也讓不少靠他吃飯的黑幫或博弈事業與地下匯兌集團版圖受到重大影響，雙方是否有事業往來，唯有郭哲敏落網才能進一步釐清。

▼名模錢帥君男友郭哲敏（圖）開招待所宴請檢警及高官，加上涉及地下匯兌潛逃赴美，震驚各界。

名模錢帥君男友郭哲敏（圖）開招待所宴請檢警及高官，加上涉及地下匯兌潛逃赴美，震驚各界。

本刊調查，郭哲敏2年前以資本額3億多元成立比固建設，計畫在新店地區開發建案，除持有市值5,000萬元土地外，他坐擁的2戶大直豪宅，市值即超過3億元，該社區戶數單純，僅有26戶，每戶介於99坪至170坪。

該社區雖是20年大樓，不過，根據近2年的實價登錄行情，即便低樓層的每坪交易價格，也突破160萬元，可見住戶非富即貴，在大直河灣地段仍屬高檔豪宅。

郭哲敏買進後將2戶打通，占地共約200坪，並砸下重金裝潢超過半年，不但打造恆溫酒窖，收藏千萬元的200支頂級紅酒與威士忌，就連傢俱也從國外運送來台，奢華程度堪比財團富豪，加上位處高樓層的絕美河堤景觀，視野極佳，讓此處儼然成為高檔會所。

▼郭哲敏在大直水岸擁有2戶市值逾3億元的豪宅，獨留未婚女友錢帥君在台。

郭哲敏在大直水岸擁有2戶市值逾3億元的豪宅，獨留未婚女友錢帥君在台。

此外，2020年10月間，他還陸續斥資10億元，在桃園八德區新霄裡段買進18筆農地，由於緊鄰桃園捷運綠線與大勇市地重劃區，極具開發潛力，目前房仲業者開出每坪農地約4萬元，比過去翻漲至少一倍，這2年房地產又因通膨飆漲，估計他在台灣的豪宅及土地總市值逾20億元。

由於郭哲敏涉及地下匯兌及洗錢等不法，檢方已將他發布通緝，並著手凍結相關資產以防脫產，外傳他在桃園南崁另經營線上博弈與設有機房，目前該址人去樓空，專案小組仍一併調查中。

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