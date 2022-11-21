　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳訊給媽「不回家吃晚餐」！男大生墜樓亡　遺書寫下同學名

李星儀在兒子逝世後，開始大量創作《小王子》相關作品，右圖是她的畫作，也養了兒子生前就一直想養的貓。

▲李星儀在兒子逝世後，開始大量創作《小王子》相關作品，右圖是她的畫作，也養了兒子生前就一直想養的貓。

圖文／鏡週刊

李星儀跟我們說，稱呼她「柏愷媽媽」就好，並邀我們在柏愷2週年忌日的這天，隨她一起上陽明山掃墓。花葬園區無碑，李星儀熟練地數算距離，拿出柏愷照片擺好。那是獨生子上大學時在迎新活動拍的照片，笑容燦爛，看上去就是一個普通新鮮人，但1個月後，他決定結束自己的生命。

李星儀，46歲，台北市，家管

逝者已逝，生者回頭尋找可能的原因，努力拼湊獨生子最後的身影，從學校監視器開始，李星儀發現兒子當天下午蹺課走出校園，在手機上搜尋了「台北最佳自殺地點」，搭上公車就前往該地，途中只傳了一封簡訊給媽媽：「今天不回家吃晚餐。」時間是下午2點多。

兒內心暗流　反覆找答案

那是母子一直以來的默契，不回家吃飯要說一聲，尋常到無法稱為預兆或求救，但這對失去孩子的母親而言，不足以作為安慰。2點收到簡訊，兒子5點墜樓，中間的3個小時，她是否還能做什麼？明明是上課時間，為什麼還可以傳簡訊？她想回電詢問，又怕打擾課堂授課。身為母親，她總想，為何自己對柏愷的內心暗流，毫無知悉？

▼2019年，李星儀（左）和兒子（右）在百貨公司附近的廣告與巨型籃球合照。她說：「柏愷喜歡打籃球。」

2019年，李星儀（左）和兒子（右）在百貨公司附近的廣告與巨型籃球合照。她說：「柏愷喜歡打籃球。」（李星儀提供）

2年多來，她反覆問自己這個問題，尋求答案的過程，甚至可以一路講回6年多前。柏愷是特殊生，升國中那年暑假，在夏令營的遊覽車上癲癇發作，老師打電話通知李星儀，她嚇到全身發抖，連手機密碼都解不開。孩子住院，此後照斷層、抽血、腦波檢測，她一路隨侍在側。癲癇引發注意力不集中，身為全職媽媽的李星儀，又更加全力照顧孩子。

她還記得孩子的第一個叛逆期，是上高中時，拒絕母親先行一步通知校方自己的狀況，「孩子不想和別人不一樣。但是因為他生病，所以我特別擔心他，特別管教他，像他出門有門禁，同學都說他是媽寶，我說媽寶又怎樣？但他開始在外面受傷都不告訴我，他和同學騎YouBike摔倒也都不告訴我。」

所以他和同學吵架也不告訴她？被霸凌也選擇噤聲？決定從7樓一躍而下，也只是以輕描淡寫的訊息通知？沒有答案。

處理兒子後事，舉步維艱。認屍那日，她癱倒在地，站不起來，兒子躺在病床上，她坐在輪椅上，一起搭電梯到遺體室。她想去掀起白布再看一眼，想摸摸兒子，但家人拉著不讓她去，「說眼淚不可以滴在往生者的身上，他會捨不得走。」

悲傷被禁止，自殺是敏感詞，「長輩會想，這是家醜。」先生那邊的長輩至今仍不知兒子已過世，「我不想去解釋。」身為遺族，李星儀也有過只想粉飾太平的階段，尤其當別人問起那最簡單的3個字，為什麼？「我就是說，我也不知道為什麼。我知道，有些人會（否認死訊）說出國了。」

罹患憂鬱症　穿子衣度日

但她其實知道為什麼。兒子手機裡有遺書，直接寫出霸凌他的同學姓名，李星儀於是到學校找答案。為了更靠近真相，他們和3位關鍵同學見面，「我先生看到他們，就站起來抱他們，說：『我和柏愷媽媽沒有要怪你們，我們也原諒你們這樣做。』我們其實就是放低姿態，我們只想要真相。」

▼在柏愷2週年的忌日，李星儀帶我們到陽明山的花葬區看柏愷，播柏愷喜歡的周興哲的歌給他聽。

在柏愷2週年的忌日，李星儀帶我們到陽明山的花葬區看柏愷，播柏愷喜歡的周興哲的歌給他聽。

真相是，兒子出事當天中午，被班上同學踢出小團體群組，原因是他曾偷拍同學用廟裡的香爐點菸，發動態公審，「他和高中好友都可以這樣鬧，他以為大學同學也可以。」之後又因說錯話得罪了群體中的老大，多次道歉未獲原諒。

李星儀也去問了其他同學，得到的答案是，那陣子柏愷總一個人吃飯，坐在教室最角落，獨來獨往。那是監視器沒有拍到的身影，但無形的想像比實物更懂得如何折磨一個人，「我很自責，我為什麼不了解這樣的狀況？我不夠關心他嗎？」從兒子過世到告別式，她體重暴落，2週掉了8公斤，「我罹患憂鬱症，又有PTSD（創傷後壓力疾患），焦慮、恐慌、睡不著，安眠藥從一顆吃到加憂鬱症的藥，一共要7顆。」事發那年冬天，她穿兒子的衣服度日，只為了更接近他。兒子的包包裡有瓶水，「我很珍惜的把它喝完。」

在社團取暖　已逐漸轉念

除了責備自己，也責備兒子，「我以前就常跟他說：『全世界最愛你的人就是我。』我在馬偕生他生了23個小時，我羊水破了還在醫院躺了23個小時，我自然產生他出來，3,870公克，我都還記得。我也跟他說：『媽媽只有你一個孩子，你要好好照顧自己。』」

▼李星儀家中有一面療癒牆，放著遺族關懷協會製作的卡片，其中一張卡片上寫著：「允許脆弱。」

李星儀家中有一面療癒牆，放著遺族關懷協會製作的卡片，其中一張卡片上寫著：「允許脆弱。」

也想過跟兒子一起走，「我覺得不管他去哪裡，我都應該去照顧他啊，我怎麼可以放他一個人在那裡？」柏愷剛走前1個月，她每日獨自上陽明山，冬日，夜來得早，有時下雨，她就一個人撐傘待著，「要是以前，我會很怕。可是我現在不怕了，因為我知道兒子在那邊。」

情緒起起伏伏，逐漸轉念，是先生在臉書找到一個遺族社團強迫她加入，她看著別人的故事流淚，有種找到「同類」的溫暖。她開始頻繁在上面發文，用自己的故事安慰其他同類。也試著轉換心情，把兒子當成小王子，只是回去了「B612星球」，寓言故事結尾，小王子坐在石牆上和毒蛇對話，以毒液擺脫肉身，最後在故事的述說者懷中「筆直地墜向一個無底的深淵」。柏愷媽媽家中也掛著一幅她自己畫的油畫，畫中的小王子也在墜落，但身邊的星星陪伴著他，承接著他。

停止再細究　不粉飾太平

李星儀最後將柏愷的遺書傳給我看。那裡頭也有署名給新聞記者的內容，寫著緊迫逼人的現實困境，世界不公，自己已受夠大學生活，希望大家不要救他。或許那才是真正的真相？又或者只是一部分的真相？李星儀不再反覆琢磨。

▼李星儀仍努力維持兒子房間的原貌和整潔，說：「他的床單、他的枕頭套，我都捨不得洗。」

李星儀仍努力維持兒子房間的原貌和整潔，說：「他的床單、他的枕頭套，我都捨不得洗。」

也不再粉飾太平。現在再有人問起（死因），「我會直接說他自殺。他只是想解脫而已，他沒有錯。」也不再怪自己，不強迫自己走出來，「永遠走不出來的。它會跟著我走進棺材裡。」為什麼仍希望大家稱呼妳柏愷媽媽？她說：「這樣叫我，我就覺得，原來大家還記得柏愷。」

而柏愷在生命的最後，也還掛念她，他在遺書中寫著：「謝謝家人這18年的照顧，尤其是媽媽…請跟她講，我愛她，我永遠會在天上守護著她…」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會：

自殺諮詢專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導
【鏡相人間】生者的艱難　自殺者遺族的傷與痛
【生者的艱難番外篇】療傷無準則　遺族：陪伴是最佳解
【生者的艱難番外篇】驗屍是噩夢般的經驗

►「有機純黑芝麻粉」超優惠！趕緊入手更健康

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
柯賜海陳屍「家」中！　姊：本要強制送醫
國3「11車連環撞」！　事發影片曝光
快訊／柯賜海死亡！　陳屍北市公園
LINE免費貼圖來了！　10款限時一鍵下載
傳訊給媽「不回家吃晚餐」！男大生墜樓亡　遺書寫下同學名
黃珊珊籲公布疫苗掮客名單　薛瑞元：這太幼稚了，我不想回答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵…姊：本要強制送醫

選戰倒數！每票1000元賄選　彰化某鄉代候選人樁腳遭聲押

救護車跟在後面...國道休旅車右切撞租賃車！裝沒事跑了

建設老董盜用公司資金炒股慘賠6253萬　判賠千萬+繳庫3百萬

國3「11車連環撞」現場影片曝　賓士車尾全毀...保時捷也遭殃

快訊／抗議天王柯賜海逝世！　陳屍北投區某公園車內

怪男凌晨持槍「狩獵路邊螃蟹」...路人看傻報警！違反社維法開罰

傳訊給媽「不回家吃晚餐」！男大生墜樓亡　遺書寫下同學名

高雄男紅燈右轉慘了！通緝犯身分曝光...偷電纜還藏毒品

臉上被噴一口煙…酒店妹斷片昏迷！醒來驚見丁字褲走位　怒告性侵

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵…姊：本要強制送醫

選戰倒數！每票1000元賄選　彰化某鄉代候選人樁腳遭聲押

救護車跟在後面...國道休旅車右切撞租賃車！裝沒事跑了

建設老董盜用公司資金炒股慘賠6253萬　判賠千萬+繳庫3百萬

國3「11車連環撞」現場影片曝　賓士車尾全毀...保時捷也遭殃

快訊／抗議天王柯賜海逝世！　陳屍北投區某公園車內

怪男凌晨持槍「狩獵路邊螃蟹」...路人看傻報警！違反社維法開罰

傳訊給媽「不回家吃晚餐」！男大生墜樓亡　遺書寫下同學名

高雄男紅燈右轉慘了！通緝犯身分曝光...偷電纜還藏毒品

臉上被噴一口煙…酒店妹斷片昏迷！醒來驚見丁字褲走位　怒告性侵

經典賽有望見大谷翔平　佐佐木朗希眼睛發亮準備當小粉絲

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵…姊：本要強制送醫

曹興誠開砲怒懟劉家昌　再轟顏色不同就仇視「很共產黨」

選戰倒數！每票1000元賄選　彰化某鄉代候選人樁腳遭聲押

于美人喊搶救王世堅　陳時中：討論「投誰保誰」無聊

韓國瑜喊「去接行政院長」！　陳其邁酸回：講的和4年前差不多

內政部修法　義務役軍人因公死亡慰問金調高至150萬

好市多黑五生鮮優惠一次看！人氣「無骨牛小排」還有　下殺91折快搶

拜登高顏值孫女婚紗美翻　刺繡頭紗長近一層樓好夢幻

救護車跟在後面...國道休旅車右切撞租賃車！裝沒事跑了

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

快訊／國3「9車連環撞」　紫爆回堵2公里

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

9男女合歡東峰生火　疑砍高山杜鵑

北宜四輪「鬼切」插　重機急閃自撞

22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

媽媽輕生亡　「曾讓我覺得自己不該出生」

獨／出院了！被撞準新娘相隔172天終於回家

男打110喊「有人開槍」結果超傻眼

雞排切塊當鹹酥雞賣　加盟主求償600萬

11車國3連環撞影片曝　保時捷、賓士都遭殃

酒店妹昏迷！醒來驚見丁字褲走位　怒告性侵

台中女14樓墜下！跌進13樓撿回一命

更多熱門

相關新聞

媽媽輕生亡　「曾讓我覺得自己不該出生」

媽媽輕生亡　「曾讓我覺得自己不該出生」

31歲的朱妍安，剛帶完一場自殺者遺族的團體活動，參加者有同學自殺、妹妹自殺、好朋友自殺、父母自殺，都是經歷過自殺事件1年以上的遺族，這次特別到台東的一間民宿進行3天2夜的談話，「我們給他們足夠的時間說，也讓他們學習聽別人的故事，說跟聽的過程中，他們會找到共鳴，『你講的感覺我也經歷過』，產生一種連結，這個連結會讓他知道自己不是那麼孤單地在面對這件事情，讓他心裡面自己長出一股力量，然後回去面對生活。」

開粉紅超跑違停！巨乳妹吃罰單怨：只進去一下下

開粉紅超跑違停！巨乳妹吃罰單怨：只進去一下下

小2作業填空「孔子是OO」！兒填這2字媽急道歉

小2作業填空「孔子是OO」！兒填這2字媽急道歉

周末看「獅子座流星雨」　最佳觀測時間曝

周末看「獅子座流星雨」　最佳觀測時間曝

「網紅」選議員！政見超佛：解決單身狗婚配問題

「網紅」選議員！政見超佛：解決單身狗婚配問題

關鍵字：

鏡週刊李星儀

讀者迴響

熱門新聞

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

《金剛戰士》男星驟逝！「3個月前剛鬧離婚」享年49歲

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

車位被亂停！他出動堆高機「把車拋溪裡」

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

炎亞綸被分手「眼淚像水龍頭」！　講一半突尷尬：前任坐在下面

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面