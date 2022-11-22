FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

▲檢警本月初搜索郭哲敏與林秉文涉及的地下匯兌集團，查扣現金4千多萬元。



圖文／鏡週刊

名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢潛逃美國，他公司旗下的3處招待所，不僅宴請多位檢警與藍綠白政要，還盛傳監視器錄下上百名政商名流進出的影像，引起社會譁然！為盡快查明案情，專案小組上週與美國聯邦調查局（FBI）召開祕密會議，鎖定郭在美國的行蹤要儘速將他緝捕歸案，由於他在台灣至少還有20億元資產，一旦涉及洗錢不法，恐將全數遭到查扣。

▼錢帥君（左1）與郭哲敏（右1）在台雖未登記結婚，但2人育有2子，早已形同家人。右2為錢帥君的名媛姑姑錢德月。

郭哲敏小檔案

綽號：小明

年齡：45歲

家庭：未婚，女友錢帥君

備註：涉地下匯兌及洗錢遭通緝，潛逃赴美

為了讓真相盡快水落石出，專案小組決定透過台美司法互助管道，將逃亡美國的郭哲敏押解回台。本刊掌握，美國聯邦調查局（FBI）在台幹員，17日祕密前往法務部第二辦公室召開專案會議，了解全案來龍去脈。

▼本刊曾捕捉到郭哲敏的女友錢帥君（右）參加友人的飲料店開幕，她一身華麗打扮，顯得相當貴氣。



根據台美雙方情資，目前已初步掌握郭哲敏犯行，及在國內、外資產分布概況與落腳美國的行蹤，可望繼詐貸近400億元的潤寅集團負責人楊文虎夫婦從洛杉磯押解回台受審後，再度成為台美攜手打擊犯罪的指標案例。

▼信義88會館占地百坪，內有KTV、廚房、沙發區、籃球機、撞球檯或飛鏢機等育樂設施一應俱全。



台美司法合作最經典的是緝捕楊文虎及王音之夫婦，2人從2011年1月迄2019年5月間，長期偽造不實應收帳款向國內9家金融機構詐貸386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，全案由調查局北機站偵辦，楊氏夫婦在案發前夕潛逃出境，北檢發布通緝後，台美攜手合作，將2人押解回台受審，最高法院日前已判決楊氏夫婦25年及27年定讞。

本刊調查，台美自2002年3月簽定刑事司法互助協定後，近年因電信詐欺、販毒與洗錢的跨境犯罪漸增，雙方合作日益頻繁，至今互相請求文書取證、訊問當事人的司法互助案件累積超過400件。

法務部長蔡清祥曾說，美國也是台灣第一個簽訂司法互助的國家，雙方互助的案件很多，不但運作非常順暢，更進一步發揮影響力，促進台灣與歐洲國家間的合作。今年底，蔡清祥更受邀率團前往美國參加州檢察長會議，顯見台美司法交流管道相當暢通。

▼郭哲敏在大直水岸擁有2戶市值逾3億元的豪宅，獨留未婚女友錢帥君在台。



除了美方積極協助，台灣檢警也掌握郭哲敏在台北市中山區大直水岸擁有2戶豪宅，與桃園八德區持有18筆土地外，包括在美國與新加坡等地也有不動產，估計市值超過數十億元，一旦涉及不法，將全數查扣追繳。



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