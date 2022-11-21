柯賜海晚年身影曝光！腳穿白拖鞋「孤單搭車、上澡堂」如流浪漢

▲瘦弱的柯賜海從忠孝新生站走出，當時雖然步伐蹣跚，但搖搖晃晃移動算是頗快。

圖文／鏡週刊

柯賜海在21日上午被發現陳屍車內，警消到場初判病逝；據親姊透露，柯賜海20日曾跌倒、撞傷頭部卻不願就醫，去年他則是住在陽明山上不到兩坪的露營車內，用附近的公共澡堂洗澡，本刊也曾在2020年直擊過他居無定所的流浪生活。

2020年中，本刊的鏡頭下捕捉到柯賜海變得極為瘦弱、神情憔悴的模樣，他拿著一個提袋步伐蹣跚地出現在台北捷運的忠孝新生站；出站之後，他找了一棵樹，並且坐在下頭服藥，然後過了一陣之後才繼續起身移動。

接著下午2點半，柯賜海走近一間咖啡店後，點完了飲料一直走來走去，終於找到約好會合的一名熟女。這對男女輪流拿著手機，似乎正跟手機那頭的對方約好什麼，然後接著換了座位。

座位換完之後，另有3名高齡男子先後前來赴會，於是包括柯賜海在內，4男一女開起了會，熟女在旁一邊用紙筆記錄；約莫一小時後，3名高齡男子也是先後離開，剩下熟女與柯賜海繼續談話。

▲柯賜海當時在櫃檯點了一杯咖啡之後，先是一直走來走去，後來坐到一個阿姨的對面。

▲跟兩男一女討論事情，柯賜海一邊在講，阿姨一邊用紙筆記錄著。

下午約4點半左右，獨處的兩人離開咖啡店各自搭乘捷運，只見柯賜海在劍潭站下車後，奔上一輛公車往陽明山方向而去；下車之後，他穿過了教師中心，抵達前山公園的公共男湯屋，然後從座位下面拿出一個紙箱，而且裡頭似乎放了所有家當。

當時64歲的柯賜海據悉，已如上述方式過活將近1年，晚景看似淒涼，過往號稱以五星級飯店為家的風光也已不復存在。

▲柯賜海開完後會搭捷運到劍潭站，轉搭公車到陽明山的某站下車。

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