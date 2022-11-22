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林耕仁後援總會長陣前倒戈！帶隊挺高虹安：投給能下架民進黨的她

▲▼ 。（圖／左，國民黨提供／右，翻攝自余邦彥臉書）

▲余邦彥正式表態支持高虹安。（圖／左，國民黨提供／右，翻攝自余邦彥臉書）

記者崔子柔／綜合報導

身為國民黨新竹市長候選人林耕仁後援會總會長的余邦彥，不僅在19日帶隊出席民眾黨新竹市長參選人高虹安的大型造勢活動，昨（21日）晚更直接發文呼籲選民集中選票，「投給能下架民進黨的『高虹安』」。

林耕仁20日舉辦選前最後周末造勢，但競選總主委、新竹市議長許修睿沒有出席，副議長余邦彥也未到場，還在前一天和議員陳啟源帶領多名里長到高虹安的造勢活動力挺。

余邦彥與陳啟源當天並未上台，高虹安則在最後大進場時，與坐在第一排的兩人握手致意。

▲高虹安黃金周。（圖／記者陳凱力攝）

▲高虹安黃金周造勢，左2前立委張碧琴、左3市議員陳啟源、左4副議長余邦彥、左5前議長謝文進。（圖／記者陳凱力攝）

先前外界就傳許修睿操作「棄林保高」，余邦彥昨晚更在臉書PO出與高虹安的合照，並表示「當前我們要做的就是下架民進黨，這是邦彥與數十位里長們的共同心聲」，「需要有人站出來說真話，請選民諒解，請黨中央諒解，是非對錯，自有後人評說，邦彥受人質疑、謾罵，但求無愧於心。懇請大家集中選票，市長票投給能下架民進黨的『高虹安』」。

高虹安則說，「願意跟我一起支持，下架民進黨這樣子一個共同的目標，我覺得都是相當地感謝，人心是不能夠被操弄的，所以我相信，這些都是我們新竹市民，大家會用自己的決定做一個判斷」。國民黨籍立法委員鄭正鈐、立法委員林為洲、新竹縣長楊文科19日也與高虹安合體，一起到新竹縣體育館為攻城獅加油。

▼攻城獅主場開幕戰。（圖／新竹縣政府提供）

▲攻城獅。（圖／新竹縣政府提供）

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