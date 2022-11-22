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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「確診者遭沒收投票權」是否違憲　司法院：不便表示意見

記者黃翊婷／綜合報導

確診者不能參與11月26日的九合一選舉投票，國民黨立法委員曾銘宗昨日（21日）質詢時，向司法院祕書長林輝煌提問此舉是否違憲。林輝煌表示，確診者不能投票一事是否違憲，要先成為個案再交由憲法法庭判決，司法院不便對此表示意見。

國民黨立法委員曾銘宗向司法院祕書長林輝煌提問，確診者不能投票是否違憲。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

▲曾銘宗（左）向林輝煌（右）提問，確診者不能投票是否違憲。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

自21日起確診的民眾確定不能參與11月26日的九合一選舉投票，掀起各界正反意見熱議。有專家提出，可以讓確診者穿隔離衣投票；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝直言，「投開票所有1萬7千多個，這是一個龐大的工程，可行性不高」。

司法院祕書長林輝煌21日到立法院司法及法制委員會進行專題報告，被國民黨立法委員曾銘宗問到，確診者不能投票，相當於剝奪憲法賦予人民的權利，此舉是否違反釋字第690號解釋。

林輝煌先是回答，司法院是司法行政機關，不方便對此爭議表示意見。曾銘宗又問道，釋字第690號解釋提到的是強制隔離沒有違憲，卻沒有說明確診者不能投票、遭沒收投票權是否違憲，另外，若民眾想要對此尋求救濟，又該如何處理。

林輝煌表示，這個問題要先成為個案，再交由憲法法庭判決，司法院不便表示意見，民眾可以先提出訴願，經過行政訴訟判決確定，如果結果不利於當事人，就可以聲請釋憲。

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