【廣編】「臺北新故鄉　新住民就業大步走」就業薪藍海開創企業新活力

▲辦理現場徵才，歡迎應徵者現場填寫履歷直接面試。



圖、文／臺北市就業服務處提供

北市就服處於11月18日（星期五）9時至15時在勞動局勞工教室，舉辦「臺北新故鄉 新住民就業大步走成果發表會」，活動中邀請成功就業新住民回娘家分享尋職過程的點點滴滴，並邀請9家知名企業參與，從餐飲業、批發零售業至旅宿業共釋出近300個職缺，薪資最高達44K。

新住民在台北總人口數近7萬人，佔全國新住民總人數約10分之1。在稍稍適應語言、文化、婚姻生活後，最重要的便是就業問題，為使新住民求職路更加順利，北市就服處不定期開設新住民就業研習相關課程及安排至知名企業參訪，提供多樣化就業資源，並搭配運用促進就業工具，協助新住民夥伴們穩定就業，為勞動市場注入新動力。

發表會邀請到2位成功就業個案。印尼籍阿西（化名），持續精進中文溝通能力，再加上就服處的業輔員也鼓勵阿西透過新住民相關研習課程及參加就業服務站現場徵才活動，啟發阿西求職方向。另一位分享者小榮（化名）是大陸山東人，在參加完新住民電腦職業訓練課程並搭配就業促進工具增加錄取的機會下，順利找到能一展長才的工作。

阿西及小榮也推薦有求職需求的新住民朋友，可以上台北就業大補帖網站查詢相關資訊，或撥打02-23085231洽詢。