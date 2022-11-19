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妹子剛畢業想面試「採購職缺」！同業點關鍵勸：史上最煩工作

▲▼ 職場,求職陷阱。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲有名女子畢業不久，對採購人員的工作有興趣，詢問網路上各位前輩工作內容。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／柯振中報導

在不確定喜歡做什麼工作之前，許多人會多方嘗試。一名剛畢業的社會新鮮人近期正在找工作，於是上網各方瀏覽，發現有個「採購助理、採購人員」的職缺，對此感到十分好奇，不曉得工作內容包含什麼，沒想到貼文曝光後，卻有一票過來人狂喊「塊（快）逃」。

這名女子在Dcard上表示，她剛畢業沒多久，近期正在尋找工作，上網瀏覽時發現了「採購助理」及「採購人員」這2項職缺，對工作內容感到十分好奇，「是否會準時下班呢？除了應對對象是廠商之外，內部自己人也要應對嗎？」

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女子提到，她的個性較為內向，但對採購工作有點興趣，想要嘗試看看，於是上網提問，希望前輩能替她解答，不曉得工作內容、環境、未來方向及長期薪資狀況如何，也想知道是否會常態加班、0經驗是不是只能投採購助理等疑問，「非常感謝你們。」

▲採購法，工程。（圖／Pixabay）

▲有過來人表示，各行業的採購人員工作性質不盡相同，營造業相比之下幾乎不加班，也容易請假，但有業績壓力。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，不少過來人苦勸，採購這個職位每個行業都有分別，如果是傳產採購，可能會面臨常態加班、事情永遠做不完等狀況，幾乎每天都累得懷疑人生，「塊（快）逃，史上最煩人的工作之一就是採購。心靈脆弱一點，是最快得躁鬱症的職業，廠商、客戶、老闆三面夾擊」、「之前是傳產採購，有時候會很煩。廠商貨交不出來，但主管一直催，客戶急著出貨，真的會煩死！！！或是急件很多的時候也很煩，大概是這樣。」

此外，也有營造業採購人員說，若是個性較為內向、不擅長溝通，以及不懂隨機應變，比較不適合進入這行，因為壓力會比其他人來得大，雖然幾乎不加班、容易請假，但會有業績壓力，「不過看到績效獎金和年終，壓力都不是壓力了。年資約6年，年薪約80-90（市場熱時會破百）。」

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關鍵字：

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